При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных

При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины

При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.

О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.