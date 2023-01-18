Госдума приняла законопроект об отмене НДФЛ на материальную поддержку студентов в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает отмену налога 13% при выплате материальной поддержки свыше 4 тыс. рублей студентам колледжей и вузов, сообщил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека. Поэтому партия «Единая Россия» считает, что налог на доход физических лиц к таким выплатам должен быть отменен», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Законопроект получил положительный отзыв Правительства РФ и был рекомендован к принятию Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Общий объем выпадающих доходов, по словам Метелева, составит порядка 0,6 млрд рублей ежегодно. При этом, по мнению депутата, полученные нуждающимися студентами средства снова поступят в местную экономику, поскольку будут расходоваться прежде всего на приобретение товаров или услуг первой необходимости.

На получение материальной поддержки во время обучения в вузе могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающихся в поддержке. Сегодня не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тыс. рублей, а материальная помощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13%.

Как ранее отмечал один из авторов документа, секретарь Генсовета Андрей Турчак, выплаты нуждающимся студентам по своей сути являются целевыми на преодоление сложной жизненной ситуации. Брать с них налоги нелогично и несправедливо.