В правящей партии Грузии остались недовольны позитивными отзывами Лаврова

В правящей «Грузинской мечте» выразили недовольство в связи с позитивными откликами о грузинской политике, которые сделал в среду на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нам не нужны похвалы от Лаврова. Экономические успехи Грузии базируются исключительно на верном управлении процессами со стороны нашего правительства», – заявил депутат от правящей партии Бека Одишария.

По его словам, «взгляды министра страны–«оккупанта» Грузии не интересны и не важны».

Грузия после войны 2008 года обвинила Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и разорвала дипломатические отношения, сохранив торгово-экономические и гуманитарные.

Другой депутат от правящей партии Грузии Рати Ионатамишвили оценил позитивные отклики главы МИД России как «часть гибридной войны против Грузии».

Напомним, глава МИД России, в частности, отметил, что ВВП Грузии вырос благодаря туризму и торговым отношениям с Россией. Он также сказал, что можно надеяться на скорое возобновление авиасообщения между странами, которое было прервано четыре года назад из-за антироссийских выступлений в Тбилиси.

Лавров также выразил уважение Грузии за ее позицию не присоединяться к санкциям против России. При этом, по его словам, Грузия испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям.