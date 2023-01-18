Постпред Украины в грубой форме сравнил встречу СБ ООН с «удобрением»

Историк объяснил происхождение слова «украинец»

Историк Журавлев: Понятие «украинец» или «окраинец» является определением территориальным, а не этническим

Изучая официальные документы XVI-XVII веков, можно сделать вывод, что изначально понятие «окраинец/украинец» на Руси было сформулировано по географическому принципу, а не этническому. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Сергей Журавлев.

«В XVI-XVII веках в документах достаточно редко встречается термин «окраинец» или «украинец». Анализируя эти источники, ученые выяснили, что речь идет именно о жителях на западной окраине государства», – рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.

«Можно с уверенностью говорить о том, что это определение относилось именно к территории, месту проживания человека. Этническое понятие «украинец» появилось позднее, в середине XIХ века, и было связано с украинским национальным движением, которое возникло в рамках Российской империи и было нацелено на то, чтобы обосновать «особость» украинского этноса», – отметил историк.

Журавлев подчеркнул, что в академической науке очень четко разграничивают употребление этого термина: обозначает ли он место проживания либо этническую принадлежность. «Вместе с тем термин относился к жителям только западных окраин Руси», – указал Журавлев.

«Также жителей этих мест часто называли малороссами, новороссами. Но это все определения территориальные, а не этнические», – пояснил собеседник.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

Историк и политолог Владимир Корнилов тогда отметил: «В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось».

В свою очередь украинский политический аналитик, историк Владимир Скачко, комментируя слова Зеленского, отметил, что «государства Киевская Русь никогда не существовало». «Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев», – отметил он.

По мнению Скачко, впервые претензия на создание некоей украинской государственности прозвучала лишь в 1917 году, когда в Киеве группа политиков провозгласила себя Центральной радой. Причем первоначально Украину предполагалось объявить автономией в составе Российской республики, управляемой Временным правительством, и лишь затем возникла идея Украинской народной республики.