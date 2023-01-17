СМИ: Нидерланды рассматривают передачу комплекса ПВО Patriot Украине

Правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщило агентство Блумберг.

По данным источников издания, власти в скором времени примут окончательное решение по этому вопросу. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.

На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.

Ранее сообщалось, что киевские власти получат боевые машины пехоты Marder от ФРГ уже в первом квартале 2023 года.

Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.

В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.