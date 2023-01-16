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Контроль за соблюдением языкового закона ввели в вузах Украины
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В украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона, за использование русского языка пригрозили штрафами, сообщили местные СМИ.
В вузах Украины издали указы о контроле выполнения норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости».
Руководство вузов должно ознакомить сотрудников с рекомендациями языкового омбудсмена, в которых значительное внимание уделено введению штрафов за неиспользование украинского языка, а также указаны суммы штрафов за подобное нарушение. Контролировать выполнение закона должен ректорат.
Напомним, Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. Он вступил в силу в июле.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал языковой закон на Украине.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар
Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины
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Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.
«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.
«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.
«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.
«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.
«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.
В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.
«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.
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В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.
Медведчук: Украине необходима партия мира
Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию
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Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
В его статье указано, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией, передают «Известия».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
Председатель политсовета ОПЗЖ отмечает, что, несмотря на словесный триумф, партия войны не приближает военного перелома в своей стране.
Медведчук прямо указал на то, что украинскую партию мира не жалуют ни в США, ни в Европе. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а «военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов».
«Тех, кто выступал за мир, попросту оболгали и запугали по указке Запада. Так, украинская партия мира не вписалась в западную «демократию», – подчеркнул он.
Медведчук рассуждает, что, в таком случае, является демократией на Западе, если «демократичная позиция» диалога и мирного регулирования конфликтов киевским режимом резко отвергается. Представитель оппозиционной партии предположил, что жителям Украины для спасения своей страны придется начинать строить собственную демократию. После этого, по мнению Медведчука, станет возможным гражданский диалог без западных кураторов.
Политик отметил, что пришло время украинцам создать политическое движение, куда войдут те, кто не хочет, чтобы его дом стал местом геополитических разборок и бизнеса.
«Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – заключил Медведчук.
Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.
На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.
Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.
Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.
Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости».
В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.
Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет.
Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры.
Польша стала базой ВСУ для ремонта натовской артиллерии
Командир спецназа «Троя» Новиков: ВСУ отправляют артиллерийские системы производства США на ремонт в Польшу
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Новиков рассказал, что попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, оказались малоэффективны, поэтому американские гаубицы М777 в случае поломки везут на ремонт в Польшу. Он добавил, что все вооружение, которое на Украине не могут ремонтировать из-за дороговизны или нехватки кадров, или какого-то специального оборудования натовского образца, везут в Польшу, на Украине базы для ремонта не разворачивают, передает ТАСС.
Новиков отметил, что климатические условия на Украине – в той ее части, которая ближе к России, – зимой достаточно многогранные: бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания, в результате техника ВСУ производства стран НАТО часто не выдерживает и выходит из строя. В то же время, как заметил командир «Трои», наша техника (стоящая на вооружении ВС РФ) проверенная, отшлифованная и работает стабильно.
В минувшую пятницу стало известно о массовой переброске американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
Житель Артемовского района рассказал о мародерстве ВСУ
ВСУ не гнушались мародерства во время базирования в Опытном Артемовского района, рассказал житель этого села Александр Щербин.
По его словам, «мародерки» было очень много еще в то время, когда нормально функционировала почта. Были случаи, когда ВСУ отправляли по почте кованые ворота, холодильники, стиральные машины, плазмы, передает РИА «Новости».
Щербин добавил, что весь город это видел, но никто не решался вмешаться из опаски получить наказание.
«Там толпы стояли. Все пытались что-то отправить», – вспоминает мужчина.
По словам Щербина, ВСУ продавали награбленное. Так, ходили по квартирам и предлагали купить лобзики электрические, шуруповерты, системники с компьютеров и перфораторы за любые деньги.
Ранее газета ВЗГЛЯД описала алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством.
Местные жители Соледара также рассказали, что ВСУ увезли из города всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам местных, вывозили даже туалетную бумагу.
Президент Хорватии заявил о прокси-войне НАТО против России на Украине
Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине
США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине, выразил уверенность президент Хорватии Зоран Миланович.
Президент Хорватии, слова которого приводит The Croatian News Agency HINA, выразил уверенность, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины, передает ТАСС.
Миланович также отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы, назвав сам факт их введения абсурдом, так как санкции не сломили даже Слободана Милошевича.
Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
CNN: Украина стала лабораторией для западного оружия
Телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США
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США используют Украину как оружейную лабораторию по совершенствованию своей военной техники в условиях первого противостояния с промышленно развитой державой, сообщил телеканал CNN.
Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.
Источник в разведке сообщил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе.
При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
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Развожаев сообщил о семи сбитых у Севастополя беспилотниках
Рядом с Севастополем сбит седьмой за сутки беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В общей сложности на данный момент силы ПВО и Черноморского флота сбили семь беспилотников над морем, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ни один объект ни в акватории, ни в городе не был поврежден, все БПЛА были уничтожены над морем.
Также Развожаев призвал не верить украинским источникам, сообщающим о каких-то разрушениях и взрывах от атаки, и доверять лишь официальным данным.
Ранее губернатор сообщал, что над морем у Севастополя за сутки сбиты три беспилотника.
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами повреждены торговые ряды на рынке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.
Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.