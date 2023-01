Кремль спросили о купании Путина на Крещение Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров 16 января 2023, 14:15 Текст: Александра Юдина

Новосибирская область стала лидером среди других российских областей по многим показателям, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором области Андреем Травниковым. По его словам, все заявленные параметры весьма достойные, удовлетворительные, передает РИА «Новости». Ранее эксперты ЭИСИ оценили работу губернаторов в ходе частичной мобилизации. Путин оценил ход спецоперации на Украине Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам 15 января 2023, 14:05

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина 14 января 2023, 13:22

Фото: Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Текст: Антон Никитин

Запад предпринимает различные шаги на Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для Financial Times. По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах». При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости». Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику. Новости СМИ2 Названы причины изменения российских учебников по истории и обществознанию Член ОП: В школьной программе необходимо переосмыслить изменения последних десяти лет 13 января 2023, 20:31

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Геополитическая обстановка в мире претерпевает существенные изменения. Школьникам необходимо иметь современное представление о национальных интересах России. Этим и вызвана необходимость редакции учебных программ, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Оксана Гаман-Голутвина. Ранее, по итогам заседания СПЧ президент дал поручение разработать новые учебники по истории и обществознанию. «История и обществознание – предметы, которые формируют культуру мышления и систему мировоззренческих координат. Объектом изучения в этих дисциплинах выступают не только прошлое, но также настоящее и будущее глобального мира, национальных государств, множества регионов. Очевидно, что устройство мира на различных уровнях организации меняется – оно подвержено течению времени. В связи с этим регулярное обновление содержания преподаваемого материала насущно необходимо», – считает Оксана Гаман-Голутвина, член Общественной палаты России, президент Российской ассоциации политической науки. Собеседница также является соавтором пособия «Обществознание. Настольная книга ученика». «Следует принять во внимание и изменение геополитической ситуации в мире – она также является непосредственным предметом изучения в рамках обществознания и истории. Школьникам необходимо иметь представление о национально-государственных интересах России. Все перемены, произошедшие за последние десятилетия в мире, важно осмыслить», – акцентирует собеседник. «Кроме того, история и обществознание содержат значимый ценностно-мировоззренческий компонент – они формируют представления о ключевых ценностях и способах их реализации. Именно ценности составляют основу культуры общества и несущую конструкцию личностного развития. При этом крайне важно избегать назидательности, начетничества и иных форм навязывания», – подчеркивает эксперт. «Это важно в любом образовательном процессе, но особенно – среди школьной аудитории. Тем более что современный арсенал методов образования включает массу инновационных инструментов, включая интерактивные технологии и разнообразные способы визуализации информации. Творческие форматы коммуникации позволяют добиваться убедительности, обеспечивать большую доступность информации и в целом – достигать живого контакта с аудиторией, что особенно важно в случае донесения столь живого знания, каким является наука об обществе», – резюмирует Гаман-Голутвина. В четверг сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча, напомним, состоялась 7 декабря прошлого года. В числе поручений президента – указание правительству подготовить – совместно с администрацией президента, Российской академией наук и Российским историческим обществом – и представить предложения по разработке школьных учебников и других пособий по истории и обществознанию. К работе поручено привлечь ведущие российские университеты и заинтересованные научные организации. Поручение главы государства должно быть исполнено до начала нового учебного года, 1 сентября. В качестве ответственных лиц указаны премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент РАН Геннадий Красников и председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин. Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда» 15 января 2023, 11:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT. Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда». Новости СМИ2 Эксперт: Государство обозначило приоритет безопасности персональных данных своих граждан 13 января 2023, 20:55

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Поручив ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных, президент России обозначил приоритет безопасности граждан, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. Ранее глава государства распорядился до 1 июля рассмотреть возможность введения оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных. «Необходимость узаконить более жесткую меру ответственности за утечку персональных данных обсуждается уже несколько лет. Но ввиду длительных споров между сторонниками и противниками этого инструмента эти нормы не вводились», – рассказал IT-эксперт Илья Костунов. Теперь же президент Владимир Путин своим поручением поставил точку в этом споре, обозначив приоритет безопасности граждан над интересами бизнеса. «Глава государства дал достаточно длительный срок для того, чтобы законодатели подготовили качественные документы для введения оборотных штрафов за утечку персональных данных. За это же время бизнес сможет успеть внедрить лучшие практики защиты информации, чтобы не столкнуться с наказанием», – добавил аналитик. Более того, зачастую бизнесу не нужны персональные данные клиента, чтобы понять, с кем он имеет дело, говорит Костунов. А поэтому компаниям просто нужно будет перейти от привычных к более тонким и безопасным механизмам взаимодействия с клиентами. «Впрочем, наш бизнес вполне способен эти инструменты освоить к середине лета», – пояснил эксперт. Собеседник напомнил, что в большинстве развитых стран государство заботится о защите персональных данных своих граждан в том числе и с помощью инструмента оборотных штрафов для нарушителей. «За безопасность услуги отвечает ее поставщик», – отметил Костунов. В пятницу стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных и других нарушений законодательства. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Путин поручил создать механизм компенсации жертвам мошенников 13 января 2023, 15:06 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству и Центробанку предстоит изучить вопрос о создании механизма выплат банками компенсаций жертвам мошенников, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. Правительство и Банк России должны рассмотреть вопрос о механизме выплат банками и другими кредитными организациями компенсаций денег клиентов, чьи средства украли при помощи мошеннических действий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. При необходимости нужно внести предложения по изменению законов для этого. Доклад по теме должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Новости СМИ2 Путин назвал стабильной ситуацию в экономике России Путин: Ситуация в экономике России «стабильная, если не сказать хорошая» 15 января 2023, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике как стабильную, подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства страны. По его словам, ситуация в экономике России стабильная, более того, она гораздо лучше того, что прогнозировали не только противники России, но и руководство страны. «В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая», – передает ТАСС слова Путина. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не стал жизнеспособным ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий. Путин сохранил прежние выплаты на детей до назначения единого пособия Путин утвердил право на сохранение прежних выплат на детей до назначения единого пособия 13 января 2023, 16:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ, сохраняющий право на получение прежних выплат на детей, родившихся до 1 января 2023 года, когда было введено единое ежемесячное пособие. В документе указано, что право на получение назначенных до дня вступления в силу указа выплат на детей сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты, или до назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает ТАСС. В случае рождения до 1 января 2023 года третьего или последующих детей родители тоже вправе обратиться за назначением прежней поддержки до достижения ребенком возраста трех лет, или нового ежемесячного единого пособия. Напомним, единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Новости СМИ2 Путин распорядился рассмотреть введение штрафов за утечку персональных данных Путин поручил кабмину к июлю рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных 13 января 2023, 15:12 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину в срок до 1 июля 2023 года рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных и других нарушений законодательства. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Ранее сообщалось, что в России решили ужесточить наказание за утечку персональных данных, вводя штрафы. В пятницу начали появляться сообщения о том, что в открытом доступе появились данные пользователей Mail.ru. Якобы оказались опубликованы более 3,5 млн записей с адресами электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номерами телефонов пользователей, их именами и фамилиями. Путин распорядился оградить жителей новых регионов от уголовного преследования Киевом Путин поручил оградить жителей новых регионов России от уголовного преследования Киевом 13 января 2023, 15:44 Текст: Елизавета Шишкова

Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ и Верховный суд должны оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, поручил президент Владимир Путин. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что соответствующие ведомства должны принять меры для аннулирования правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих на новых российских территориях за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины. Ведомства должны предоставить доклады к 1 марта. Также Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, которые живут за границей. Ранее Ассоциация юристов России (АЮР) предложила бесплатно оказывать помощь гражданам, подвергшимся различным формам дискриминации за рубежом. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета 15 января 2023, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян. Путин поручил СК проверить нарушение прав общественников на Украине 13 января 2023, 15:37 Текст: Алексей Дегтярев

Следственному комитету (СК) предстоит проверять с точки зрения права незаконное уголовное преследование и нарушение прав общественных деятелей на Украине, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. СК России, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в России, Общественная палата должны заняться правовой оценкой фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Также следует проверять факты преследования правозащитников и журналистов, в том числе на факт нарушения их прав и свобод. Доклад по теме нужно представить до 1 марта. Новости СМИ2 Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля в избирательном процессе 13 января 2023, 15:59 Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин указал до 1 июля 2023 года принять на рассмотрение вопрос об усовершенствовании возможностей общественного контроля во время избирательных процессов. На сайте Кремля уточняется, что администрация президента, центральная избирательная комиссия (ЦИК), уполномоченные по правам человека рассмотрят вопрос об улучшении механизмов общественного контроля в избирательном процессе. За выполнение поручения Путин назначил ответственными первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя ЦИК Эллу Памфилову и уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову. Эксперты НОМ ранее рассказывали, что в 2022 году общественным контролем были охвачены все виды голосования, была усилена работа с регионами, а специалисты реагировали на каждый сигнал наблюдателей о возможных нарушениях. Кремль анонсировал визит Путина в Петербург Песков: Путин может посетить Петербург 18 января 16 января 2023, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поездка может состояться в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, будут мемориальные мероприятия, передает ТАСС. Новости СМИ2 Кремль спросили о купании Путина на Крещение Песков пока не знает, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение 16 января 2023, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. «Пока не знаю», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с пандемийными условиями.