Рубль начал торги разнонаправленно

Рубль на открытии торгов укрепился к евро на 15 копеек, подешевел к юаню на 1,1 копейки и не изменился к доллару

Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к евро на 15 копеек, подешевел к юаню на 1,1 копейки, а к доллару остался без изменений.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к евро на 15 копеек, до 74 рублей, подешевела к юаню на 1,1 копейки, до 10,201 рубля, а к американской валюте осталась без изменений – на уровне 68,7875 рубля за доллар США, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии незначительно подешевел к доллару.