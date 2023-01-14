В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ

19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley

У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.

Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.

Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.

«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.

Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.