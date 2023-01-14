В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ

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14 января, суббота | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Харьков частично обесточен после взрыва
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кулеба.
О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.
Между тем украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.
Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района, он не пострадал
Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, они подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили власти города.
Сам чиновник не пострадал при покушении, заявили в администрации Бердянска, передает ТАСС.
Теракт совершили в 19.30 по местному времени, Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, указали в администрации, сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сила взрыва составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В администрации подчеркнули, что теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.
В декабре в Бердянске подрывали подстанцию и опору линии электропередачи.
В сентябре в этом же городе были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя подтвердил намерение России достичь целей СВО на Украине переговорами или военными средствами
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Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами». По словам постпреда, пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру».
Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украины, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия». «Минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», – заявил Небензя.
«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: «Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» – сказал он. Как отметил Небензя, Киев и Запад пытаются убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, что целью СВО является «чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация».
Дипломат подчеркнул, что подобных целей Москва «никогда не декларирует», Россия «воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников».
При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», отметили в Министерстве обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
Военный эксперт объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию
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Самолеты дальнего обнаружения AWACS, которые перебрасываются в Румынию, могут вести разведку вглубь России на сотни километров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. В пятницу в НАТО объявили о переброске на следующей неделе самолетов AWACS с территории Германии.
«Самолеты дальнего обнаружения AWACS могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами авиации. Дальность обнаружения зависит от модификации самолетов и размеров отслеживаемых объектов. Крупные военно-транспортные самолеты AWACS видит далеко – за сотни километров, а ракету – за десятки километров», – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
По словам эксперта, AWACS – это далеко не единственные средства для наблюдения Россией. «Очевидно, что НАТО вело разведывательную работу и до активной фазы конфликта. Эта работа продолжается постоянно. Основным ее элементом является американская спутниковая группировка со средствами оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки. Плюс – разведывательные данные собираются с беспилотников, за счет агентуры. Против России задействованы все виды разведки», – подчеркнул эксперт.
Собеседник напомнил, что несколько самолетов AWACS находится на территории Польши «с начала активной фазы конфликта». Переброску еще трех самолетов в Бухарест он связал с тем, что НАТО хочет обеспечить беспрерывный поток данных о России.
Даже если один из самолетов будет находиться на дозаправке, а другой проходить предполетную подготовку, то как минимум один AWACS будет находиться на дежурстве в воздухе, указал Денисенцев. «Возможно, происходит ротация самолетов или в НАТО решили увеличить их численность в Румынии. Эти самолеты давно находятся в воздушном пространстве стран Восточной Европы и ведут наблюдение», – напомнил Денисенцев.
О намеченной на 17 января переброске в Румынию из Германии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России в пятницу сообщила пресс-служба альянса. По данным СМИ, всего в Германии находится 14 таких самолетов. По информации агентства dpa, будет переброшено три самолета. Самолеты будут базироваться в течение нескольких недель на базе румынских ВВС в Отопени, недалеко от Бухареста, примерно в 200 км от границы с Украиной.
Благодаря своей радиолокационной системе самолеты AWACS могут обнаруживать и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии более 400 км. Они умеют передавать информацию любому другому самолету в воздушном пространстве, поэтому их можно использовать в качестве летающих командных пунктов.
В НАТО заявили также, что после начала военных действий России на Украине альянс усилил свое воздушное присутствие в Восточной Европе, перебросив дополнительные истребители, самолеты-разведчики. С февраля 2022 года самолеты, оснащенные системами AWACS, регулярно патрулируют воздушное пространство Восточной Европы и Прибалтики, чтобы отслеживать передвижение военных самолетов РФ у границ НАТО.
В последние годы альянс активно усиливал свое военное присутствие странах Восточной Европы. В частности, были созданы многонациональные боевые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. НАТО заявляет, что в настоящее время имеет «более 40 тыс. военнослужащих, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы» на восточной окраине альянса.
На территории Румынии есть элементы французской системы противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования MAMBA, она дополняет комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD). Румыния является членом НАТО с 2004 года.
Сейчас в стране дислоцированы 750 французских солдат, а также 150 бельгийцев и голландцев, находящихся на ротационной основе. На постоянной основе находится около 3 тыс. американских военных, которые расположены на нескольких военных базах.
В июне прошлого года на авиабазу «Михаил Когэлничану» близ черноморского порта Констанца были переброшены бойцы американской 101-й десантно-штурмовой дивизии, известной как «Кричащие орлы». Десантники приданы для выполнения задачи 5-го армейского корпуса США «по укреплению восточного фланга НАТО и участию в многонациональных учениях с партнерами». Официальный сайт сухопутных сил США сообщал, что в общей сложности около 4,7 тыс. десантников из числа «Кричащих орлов» были размещены в различных точках Европы.
В октябре прошлого года портал CBS News сообщал, что «101-я воздушно-десантная дивизия армии США всего в нескольких милях от границы Румынии с Украиной отрабатывает боевые действия против России».
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Офис генсека ООН дистанцировался от антироссийских проектов резолюций Киева
Представитель генсека ООН Дюжаррик подчеркнул, что организация не участвует в работе по проектам украинских резолюций
ООН не принимает участия в разработке проектов украинских резолюций о «мирном плане» и «спецтрибунале» против России, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях», – заявил Дюжаррик. При этом он отметил, что не может «говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН». Дюжаррик заявил, что в работу над проектами резолюций вовлечены отдельные страны – члены ООН, передает ТАСС.
Заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявила, что рано или поздно конфликт на Украине завершится. По ее словам, генсек Антониу Гутерриш «готов помогать сторонам завершить этот бессмысленный, неоправданный конфликт на основе Устава ООН и международного права».
Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, а позднее в 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России.
Киев выразил желание провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН. По замыслу Украины, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда. В ООН ответили, что не занимаются организацией подобных саммитов.
Украинская журналистка: Байден запретил Зеленскому говорить о НАТО
Президент США Джо Байден запретил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поднимать тему вступления в НАТО в своих выступлениях, рассказала журналистка Янина Соколовская.
В эфире программы «Время покажет», которая транслируется на Первом канале, она отметила, что Зеленский не просит о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Журналистка предположила, что президенту просто запретили говорить об этом, передает ФАН.
По мнению Соколовской, во время визита Зеленского в Вашингтон и переговоров с Байденом слово «НАТО» не получило одобрения.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.
Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС
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Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.
Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.
Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.
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