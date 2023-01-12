Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию Экс-посол США в России оценил работу Лаврова Экс-посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД 12 января 2023, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший посол США в России Джон Салливан в беседе с изданием Foreign Policy высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Салливан посоветовал не недооценивать главу МИД Сергея Лаврова, которого, по его словам, высоко ценит президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Оценивая работу российского МИД, Салливан рассказал, что россияне обращают особое внимание на формальные процедуры. Напомним, в сентябре Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и по семейным обстоятельствам покинул пост посла США в России. Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ 11 января 2023, 20:44

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск. «Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко. В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. «Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко. Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск. Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Новости СМИ2 Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем 12 января 2023, 08:22

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск 11 января 2023, 18:44

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, сообщили в министерстве. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. В октябре прошлого года Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, который с 2017 года является главкомом ВКС. Валерий Герасимов – уроженец Татарстана, начал службу в Советской армии в 1977 году в должности командира взвода. Он дослужился до начальника штаба батальона в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск в Польше. Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Ким окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1979), Военную академию Генштаба ВС России (2003). Кандидат военных наук, профессор. С 1979 года служил в Афганистане, во время гражданской войны в Таджикистане был замначальника оперативного отдела штаба общевойсковой армии. С началом второй чеченской войны занимал должность первого заместителя командующего западным направлением Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В 2017 году во время военной операции в Сирии занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон. С сентября 2022 года – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. Новости СМИ2 Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Фото: Zuma\TASS

Текст: Вера Басилая

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска 12 января 2023, 10:52

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости». В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска. Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска. Новости СМИ2 Путин: Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло 11 января 2023, 15:24

Фото: The Kremlin Moscow/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий не стал жизнеспособным, заявил на первом в 2023 году совещании с членами правительства российский лидер Владимир Путин. По словам главы государства, противник ошибся в своих прогнозах, прежде всего благодаря россиянам, передает ТАСС. «Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. (...) Сделано это благодаря прежде всего гражданам России, их собранности. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства», – отметил президент. Ранее стало известно, что президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова россияне сочли политиками 2022 года. Пригожин попросил бойцов оставить соль в Соледаре Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре 11 января 2023, 15:07

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения. Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина. Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре. До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли. Новости СМИ2 США подтвердили готовность применить для защиты Японии ядерное оружие США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие 12 января 2023, 04:56

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне. В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС. В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком, и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня. Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала. В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре 12 января 2023, 12:56

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС. Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. Новости СМИ2 Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США 11 января 2023, 21:17 Текст: Ольга Иванова

Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация. Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости». Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе. Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов. Путин раскритиковал Минпромторг за ситуацию с заказами на воздушные суда 11 января 2023, 16:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал «слишком долгой» работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных. Путин выслушал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа, и остался недоволен сроками исполнения, передает ТАСС. «Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать перспективы заказа: они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», – заявил Путин. Его также не устроило обещание завершить необходимые процессы в ближайшее время: он поручил сделать все необходимое в течение месяца. «Я вас прошу – в течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живем?» – сказал Путин. Ранее Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России, а также сообщил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении СВО. Новости СМИ2 Польша объявила о намерении передать Украине роту танков Leopard 11 января 2023, 17:28

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим получит от Варшавы роту танков, заявил польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Украинская сторона получит от польской роту танков Leopard, поставки пройдут в рамках международной коалиции, сказал Дуда, передает ТАСС. При этом, по его словам, для проведения поставок нужно выполнить «ряд формальных требований». «Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard», – пояснил Дуда, добавив, что такое решение в Польше уже принято. У Польши на вооружении стоят 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Ранее сообщалось, что финские власти допускают возможность поставок Киеву танков Leopard 2. Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Новости СМИ2 Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское 11 января 2023, 20:46

Фото: imago images/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов. Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает Страна.ua. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.