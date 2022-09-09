Эксперт назвал особенность текущих выборов в России

«Избирательная кампания этого года отличается высоким уровнем легитимности. Кроме того, мы видим, что абсолютно правильным решением было не отменять выборы из-за специальной военной операции России на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя стартовавшее в России трехдневное голосование.

«Избирательный цикл 2022 года отличается высоким уровнем легитимности. За всю предвыборную кампанию нарушений было крайне мало. Также мало было отказов в регистрации кандидатов. В частности, на губернаторских выборах в 10 из 14 регионов не было ни одного снятия. По сравнению с предыдущим циклом, доступ к выборам получило большее число кандидатов», – рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Кроме того, в пользу легитимности выборов этого года говорит и то, что в кампаниях всех уровней участвуют 22 из 28 зарегистрированных партий. Это достаточно высокий показатель, выше 85%», – добавил собеседник.

«Также правильным решением стало не отменять выборы из-за проведения Россией специальной военной операции. Поначалу было много политически конъюнктурных заявлений о том, что голосование нужно перенести. Однако президент принял решение, что выборы должны состояться, и сегодня мы видим, что это решение было абсолютно верным», – подчеркнул политолог.

«Началось голосование в спокойной обстановке, видно, что люди хотят выбирать. Это наглядно подтверждает, что в стране происходят абсолютно нормальные политические процессы и люди живут своей спокойной жизнью», – отметил Данилин.

В пятницу, 9 сентября, в России открылись избирательные участки на выборах в региональные и муниципальные органы власти. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 11 сентября. В ходе нынешнего избирательного цикла в России выберут 14 глав субъектов, всего же пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах страны, сообщается на сайте Центризбиркома.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Курской и Белгородской областях голосование пройдет в условиях сохраняющегося высокого уровня террористической опасности. Сотрудники региональных УМВД все три дня голосования будут круглосуточно дежурить на избирательных участках и в территориальных комиссиях, применяется дистанционное электронное голосование.

В столице в этом году выбирают муниципальных депутатов, в 08.00 в пятницу в Москве открылся 3261 избирательный участок. Проголосовать можно не только очно, но и онлайн на mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. Горожане решают, кто из более 5,7 тыс. кандидатов займет 1417 мандатов в советах 125 районов столицы. Москвичи, у которых есть полные личные кабинеты на портале mos.ru, могут выбрать формат своего участия в голосовании непосредственно в дни выборов и без предварительной регистрации. На данный момент подтвержденными учетными записями на этом портале располагают более 4 млн из почти 7,2 млн избирателей в столице.

Как сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на систему онлайн-голосования с 6 утра были совершены попытки хакерских атак, однако все они были успешно отражены.