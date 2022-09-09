На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк

На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.

«На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».

Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьером - министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.