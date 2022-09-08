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В Госдуме заявили о попытках западных НПО не допустить наблюдателей на выборы в Россию
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Зарубежные неправительственные организации (НПО) оказывают давление на парламентариев европейских стран, чтобы не допустить их участие в наблюдении на выборах в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В этой кампании, пояснил он, в частности, участвуют финансируемые правительством ФРГ НПО «Европейская платформа за демократические выборы» (EPDE), деятельность которой признана в России нежелательной, и «Russian election monitor» (REM).
«Проплаченные европейские «общественники» называют своей целью не допустить «обеления фальсифицированных выборов». Об этом говорится в обращении, направленном EPDE в парламенты европейских стран, парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, а также в Европарламент. Только вот об их беспристрастности в отношении выборов в нашей стране говорить не приходится. Со стороны всё той же EPDE зафиксированы неоднократные попытки вмешательства в выборы в России, и в том числе в проходящие сейчас избирательные кампании», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«В данном случае применяются стандартные методы дискредитации выборов, когда еще задолго до голосования они априори объявляются «нечестными» и «сфальсифицированными». Попытки воспрепятствовать участию европейских политиков в наблюдении за голосованием, организовать на них давление через руководство парламентов и партийных фракций, лишь подтверждают насквозь лживую сущность так называемых «независимых экспертов», которые на самом деле представляют разветвленную сеть манипуляторов выборами, которая специально создана для дискредитации российского избирательного процесса», – подчеркнул глава комиссии Госдумы.
Пискарев также сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории Российской Федерации.
Глава комиссии ГД подчеркнул, что «попытки данной НПО дискредитировать избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей, а также формировать негативный образ нашей страны за рубежом являются грубым вмешательством во внутренние дела, и дают достаточно основании для признания деятельности REM нежелательной на территории России».
Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области
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«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность вывезти оттуда раненых и доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«То же самое происходит и на юго-восточной дороге, которая накрывается огнем из занятой противником Вербовки. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут тяжелые бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.
«Скорее всего, речь идет о нескольких клиньях, которые были втиснуты в нашу оборону. Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.
«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.
«То, что противник взял в свои руки инициативу на этом направлении, свидетельствует о том, что он наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.
«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.
По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.
К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.
В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.
Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.
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Россия припасла сюрпризы для заседания Совбеза ООН по Украине
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Российская сторона подготовила сюрпризы к заседанию Совбеза ООН по Украине, инициированному американской стороной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22.00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», – цитирует Полянского ТАСС.
Он добавил, что России также есть что сказать на этом заседании, она припасла «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров.
«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заключил Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Телефонные мошенники начали мстить пошутившим над ними гражданам
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В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества: месть не попавшимся на уловки гражданам, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.
«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – передают «Известия» слова Голованова.
Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.
«Как-то я решил над ними подшутить: разговаривал с ними полтора часа и в конце концов сказал, что сразу понял, кто мне звонит. Они обиделись и стали использовать в своих целях мой номер. Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер. После этого мне в течение недели звонили и говорили: «Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов», – рассказал один из пострадавших от действий мошенников, представившийся, как Евгений.
О подобных случаях знает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест. По его словам, на Западе известны истории, когда киберзлодеи организовывали группы и сообщества на подпольных площадках с целью отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.
Ранее эксперт рассказал, что мошенники через VPN взламывают телефоны детей и шантажируют родителей.
Стало известно об отбитой попытке ВСУ взять в кольцо Балаклею
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взять в кольцо город Балаклею в Харьковской области и были отброшены; город остается под контролем союзных сил, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», – передает его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Сообщалось, что ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
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Главком ВСУ перечислил все необходимое Украине для «захвата Крыма»
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Киеву для перехвата инициативы у Москвы в зоне боевых действий понадобятся группировки солдат численностью до 60 тыс. человек для атаки Крыма и ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов по России, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью украинским СМИ.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30-60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает Залужный.
Поэтому он говорит, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, подчеркивает украинский главком.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Кто к нам с «Экскалибуром» придет, от «Краснополя» и погибнет
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«Россия успешно уничтожает пусковые установки M777 для американских сверхточных снарядов Excalibur, которые США поставили ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что США передали ВС Украины управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.
«Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии на 70 км с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это насколько дорогое, настолько и серьезное вооружение. Поэтому, по идее, если Украина получила около тысячи таких снарядов – то это должно было дать существенное приращение атакующей мощи ВСУ», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «ПВО не может перехватить артиллерийские снаряды. Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением – наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – сказал собеседник.
Эксперт добавил: в распоряжении российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», который уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 70 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. «Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – резюмировал он.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон еще весной поставлял на Украину «свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением». Всего министерство обороны США потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительно выделенных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии». Один снаряд стоит примерно 112 тыс. долларов США.
В апреле сообщалось, что США начали поставки Украине буксируемых гаубиц M777, предназначенных для стрельбы снарядами Excalibur. Всего украинская сторона должна получить 126 артиллерийских орудий от Вашингтона. Кроме того, Австралия сообщала о планах отправить Киеву шесть M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.
В августе стало известно, что страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, такие выводы следуют из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко. По данным инфографики, наибольшее снижение было отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Такие изменения могут быть вызваны двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы, а это около 4 млн долларов США, а также тем, что они регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен огневой взвод гаубиц M777.
Также были ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка и Малиновка в Запорожской области, недалеко от поселков Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое и Великое Артаково в Николаевской области, а также около Новоукраинки в ДНР и Коломийцев в Днепропетровской области.
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Военный эксперт сказал, чем станет для Украины попытка захватить Крым
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«Запад не будет предоставлять требуемое Залужным вооружение в нужных количествах, но ВСУ и без этого могут предпринять наступление на Крым, что грозит им беспрецедентными потерями», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для «захвата Крыма».
«Судя по всему, Украина действительно может мобилизовать еще и 60, и 100 тыс. человек, что называется, «под ружье». Другое дело, что Запад вряд ли удовлетворит просьбу Залужного о предоставлении серьезного наступательного вооружения, а также не будет заниматься переоснащением всей артиллерии ВСУ», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
По его словам, и в Вашингтоне, и в Брюсселе не разделяют озвученный главкомом ВСУ тезис о том, что спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине вышла за рамки локального конфликта. «Спецоперация выйдет за рамки локального конфликта в том случае, если Запад решит предоставлять ВСУ запрашиваемое Залужным вооружение. Но тогда ВС РФ будут вынуждены наносить высокоточные удары уже по европейским транспортным узлам в местах погрузки этих боеприпасов. Мы же не будем ждать, когда они придут на Украину. Да и сама база «Рамштайн», где сейчас встречаются члены группы поддержки Украины, вполне себе объект», – добавил аналитик.
«В общем и целом, если в какой-то момент фронт спецоперации выйдет на территорию России, то в этот же день он выйдет и на территорию Европы. Запад все понимает и этого не допустит», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, отметил эксперт, Залужный может решиться организовать масштабное наступление на Крым даже при нынешних военно-технических возможностях, просто проведя мобилизацию. «Такой шаг приведет к крупному поражению ВСУ – на открытой местности все эти 60 тысяч станут идеальной мишенью для нашей авиации и РСЗО. Кстати, с тактической точки зрения это будет, может быть, даже лучший вариант для ВС России. Сейчас украинские военные сидят «в норах», а для наступления им нужно принципиально иное вооружение, которого у них не будет. Поэтому при попытке атаковать Крым ВСУ понесут такие потери, что это отобьет желание повторять подобные шаги», – указал Перенджиев.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
В четверг США объявят о поставках оружия Украине еще на 675 миллионов долларов, пишет Washington Post. Поставки оружия включают в себя снаряды для артиллерийских установок, транспорт и оборудование для военных, сообщает издание со ссылкой на анонимного чиновника.
Кроме того, в четверг Bloomberg со ссылкой на американскую бюджетную документацию сообщило, что Пентагон предоставлял Украине 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
При этом глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Германии для участия во встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину. Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США в Германии.
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Стало известно о возможном избрании генсеком НАТО этнической украинки
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Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Ранее представитель МИД России Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – был фашистским коллаборационистом.
Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсекретарем, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.
Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.
Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.
Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и «выкручиванием рук», указывает телеканал.
Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – журналист-коллаборационист с Украины.
Дед Фриланд по материнской линии в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и занимал должность главного редактора украинской газеты «Краковские вести», в которой оправдывалось истребление евреев, прославлялись немецкие войска и лично Адольф Гитлер. В 1944 году Михаил Хомяк покинул Польшу вслед за частями вермахта и бежал с семьей на Запад, где сдался американцам и в 1948 году переехал в Канаду. Фриланд знала историю своего деда, но всегда называла его героем, «сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину».
В ответ на вопросы западных журналистов, считает ли Фриланд своего деда коллаборационистом, она заявляла, что история Михаила Хомяка есть плод «российской кампании дезинформации и пропаганды».
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Командир «Ахмата» рассказал о потерях украинских военных под Балаклеей
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ВСУ направили более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, за два-три дня минимум каждый шестой из них был уничтожен, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считает, что наступление украинских войск приурочено к встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), которая проходит в четверг на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«В общем, на это контрнаступление было брошено украинской стороной где-то более 30 тысяч человек, <...> буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчете. Продолжают нести очень тяжелые потери», – рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» утверждает, что на фронте сейчас «ничего сверхъестественного не происходит», попытки взять Балаклею российские войска отбили.
«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов <...>. И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма. Сейчас, надо отметить, вчера тоже было несколько попыток в направлении Изюма <...> дороги взять под контроль, чтобы перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось», – сказал Алаудинов.
«Надо понимать, что это все, по сути своей, цена, которая уплачивается украинским народом и руководством Украины, <...> чтобы им дополнительно отправили оружие и еще дали как можно больше денег», – заключил он.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.
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Эксперт: Прибалтика устроила праздник Эрдогану, запретив въезд россиянам
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Произойдет перераспределение турпотоков не в пользу Европы, а Стамбул и Анкара станут хабами масштаба Франкфурта-на-Майне, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, комментируя решение стран Балтии ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами.
На встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы в Каунасе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичc заявил, что россияне с шенгенскими визами больше не смогут пересекать сухопутную границу приграничных стран, передает ТАСС. При этом исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.
«Возникает вопрос: а действительно ли россияне будут страдать, не произойдет ли прямо противоположное тому, что хочет Брюссель? А именно: во-первых, разовьется внутренний российский туризм, а во-вторых, будет большой праздник у президента Турции Реджепа Эрдогана, у которого Стамбул и Анкара превращаются в гигантский хаб масштаба Франкфурта-на-Майне», – говорит Межевич.
Он объясняет, что именно через аэропорты этих турецких городов в большей степени будут летать россияне в другие страны, например, в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день в тех же ОАЭ можно купить абсолютно такие же товары, которые можно приобрести в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе, Амстердаме. Свой процент при таком раскладе будут получать Эмираты, а европейцы, в свою очередь, останутся ни с чем, отмечает эксперт.
«И вернусь к туризму. Поскольку в этом плане у россиян осталось не так много альтернатив, будет развиваться внутренний туризм. В этой ситуации, опять же, выиграет Краснодарский, Ставропольский края. Или, например, Азербайджан, который намерен строить на Каспийском море хорошие современные курорты. А значит, перераспределение туристических потоков будет не в пользу Европы. Пострадает та же Прибалтика, южные страны Европы и в меньшей степени такие страны, как Норвегия, Дания, которые и ранее не особо пользовались популярностью среди туристов», – заключил профессор.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что время получения шенгенской визы может увеличиться до полугода, а также возрастет цена консульского сбора.
Посол Украины в Казахстане выдворен из страны
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский после требований властей республики покинул Нур-Султан.
«Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
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Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркивает Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 млн долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств.
О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на 675 млн долларов, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.
Росгвардия изъяла поставляемое украинским военным из США оборудование Space X
Росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США, а также задержали троих пособников украинских боевиков на территории ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
«В населенном пункте Луганской народной республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X... Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной организации «Правый сектор*», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ведомство дополнило, что в этом же населенном пункте обнаружено два схрона, из которых изъяли три гранатомета, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.
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В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией»
В городе Мелитополе Запорожской области в среду был взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией», сообщил председатель движения Владимир Рогов.
«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения «Мы вместе с Россией» ] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ. Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина» – добавил Рогов.
Ранее российская ПВО отразила атаку боевиков Зеленского на Бердянск и Мелитополь.
Перед этим в среду были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Напомним также, во вторник коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом.
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Посол в Канаде отреагировал на призывы удержать турбины для «Северного потока»
Призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для «Северного потока» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
«Такие призывы абсурдны. «Канадский украинский конгресс» (нежелательная организация в России), в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа», – приводит РИА «Новости» слова Степанова.
Он отметил, что в лозунгах организации «логика отсутствует» и превалирует слепая ненависть ко всему русскому. «Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», – добавил он.
По его словам, несмотря на непростую обстановку, посольство и два генеральных консульства России продолжат выполнять задачу по анализу внешней и внутренней политики Канады, поддержке двусторонних межправительственных каналов связи, а также оказанию консульского содействия российским гражданам и соотечественникам.
Ранее представители «конгресса» призывали власти Канады выслать российских дипломатов, назвав их угрозой безопасности страны, а также удержать турбины для газопровода «Северный поток», которые проходят обслуживание в Канаде.
Напомним, деятельность организаций «Канадский украинский конгресс», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинская национальная федерация Канады» добавили в список нежелательных на территории России.
Президент России Владимир Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». Он отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин.
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Он заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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