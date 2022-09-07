Историк провел параллели между Отечественной войной 1812 года и СВО

«Империя Наполеона является прообразом коллективного Запада, гегемонии которого Россия продолжает противостоять и сегодня. Кроме того, Отечественная война 1812 года полна параллелей с сегодняшними событиями на мировой арене», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин, комментируя 210-ю годовщину Бородинского сражения.

«Несмотря на то, что с момента Бородинского сражения прошло 210 лет, исторические параллели с этим событием просматриваются и на сегодняшней мировой арене. Нападение армии Наполеона на Россию было не первой, но самой массированной атакой коллективного Запада против нашей страны», – рассказал член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

«Тогда, как и сейчас, проводилось абсолютное расчеловечивание русских. Очень много было ложной информации или, как мы говорим сегодня, фейков. В частности, демонстрировалось фальшивое завещание Петра I, которым пытались обосновать агрессию против России, с опорой на якобы научные исследования транслировалось всему миру, что русские – люди второго сорта. Очень похоже на то, что происходит сегодня», – отметил собеседник.

«Все это имело под собой не только историческую, но и цивилизационную подоплеку. Коллективный Запад, в лице на тот момент Европы, всегда бредил идеей мирового господства. Нам же это было чуждо. Это подтверждается историей Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Главной своей задачей Россия всегда видела обеспечение справедливого и безопасного миропорядка», – полагает историк.

«Победив Наполеона, мы смогли обеспечить мир для народов Европы и закрепить его на достаточно долгий период. Сегодня мы вновь пытаемся разрушить эту ложную гегемонию и выстроить нормальное мироустройство, которое будет основано на общеобязательных международных правовых нормах», – подчеркнул он.

«Как и 200 лет назад, наша специальная военная операция – это не завоевательная война, а отражение нашествия. Только в этот раз мы его пресекли на дальних подступах. Так же, как и солдаты Багратиона и Барклая-де-Толли, наши ребята на фронтах СВО защищают мир не только в России. Их цель – защитить весь мир», – убежден Макушин.

«Война с Наполеоном показала, что основной задачей коллективного Запада было уничтожение России. Мы и сегодня боремся ровно с таким же коллективным Западом, только теперь собранном в военный альянс НАТО», – заключил он.

Напомним, 210 лет назад, 7 сентября (26 августа – по старому стилю) 1812 года в ходе Отечественной войны состоялась Битва около села Бородино между русской и французской армиями.

Ранее на фестивале «Таврида.АРТ» реконструкторы провели исторические площадки по эпохам российской истории от Древней Руси до Великой Отечественной войны. В частности, участники движения РОСРЕКОН представили интерактивные площадки, посвященные 210-летию Бородинского сражения. Зрителям представили снаряжение, вооружение и обмундирование русской императорской армии 1812 года.

В презентационных шатрах также прошел образовательный блок – эксперты движения раскрыли темы по проблемам истории и реконструкции различных эпох, тактики русской армии, внедрение реконструкторских технологий в музейное дело, сравнение реконструкции и современных направлений в моде, фейки и фальсификации в истории и многое другое.