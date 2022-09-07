Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление

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7 сентября, среда | Последнее обновление — 14:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки.
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ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться.
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На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
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Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Онуфриенко оценил взаимосвязь атак ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
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«Подразделения ВСУ в Харьковской области начали усиливаться еще в середине августа. Об этом сообщали в том числе и местные жители. Но действия ВСУ сейчас выглядят, скорее, как акт отчаяния после неудач на херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее в Сети появились данные о попытках ВСУ перейти в контрнаступление в районах Балаклеи.
«Украинские войска предприняли попытку наступления на харьковском, точнее – на балаклейском направлении. И это наступление в сторону города Балаклеи можно считать актом отчаяния, потому что на херсонском направлении никаких существенных успехов у ВСУ нет», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Как предполагает эксперт, наступающие с северо-запада войска противника заняли часть одной из деревень под Балаклеей. «Сейчас там активно работают артиллерия, авиация с обеих сторон. Известно, что союзные войска сбили, по меньшей мере, один вертолет ВСУ. В целом шансов на этом направлении у ВСУ нет – в лучшем для них случае они пройдутся по окраине Балаклеи», – заметил собеседник.
Онуфриенко не согласен с выводами некоторых блогеров, решивших, что недавние атаки ВСУ под Херсоном были призваны лишь отвлечь внимание российского командования от подлинного направления удара – на балаклейском направлении. «Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – пояснил Онуфриенко.
По его словам, везти вооружение и личный состав из Харьковской области в Херсонскую через весь Донбасс и Запорожскую область бессмысленно, потому что для херсонского и запорожского направлений эшелоны формируются силами Южного военного округа и идут через Крым.
Ранее в Сети появилась информация о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на харьковском направлении, в частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Изюм. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
В то же время Минобороны России накануне сообщало о поражении трех пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.
При этом в понедельник высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на регион потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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МАГАТЭ заявила о неспособности установить виновников обстрелов Запорожской АЭС
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У миссии МАГАТЭ нет средств, которые позволили бы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать... за военной операцией в регионе», – сказал Гросси в интервью CNN. Он пояснил, что это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала».
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, передает РИА «Новости».
На заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Гросси указал, что одной из основ безопасности любой АЭС «является отсутствие нарушений ее физической целостности». Однако, по его словам, «физические атаки происходили и происходят», это «неприемлемо», передает ТАСС.
«Мы наблюдаем, что сотрудники станции работают в чрезвычайно сложных условиях по соседству с военной техникой и оборудованием. В этой связи наша рекомендация заключается в том, чтобы военная техника и оборудование, находящиеся на месте, должны быть выведены, чтобы не мешать нормальной работе системы ядерной безопасности», – заявил он.
МАГАТЭ рекомендует восстановить систему внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС и затем обеспечить ее безопасную работу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
В украинском Николаеве ввели карточки на хлеб
В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
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В Запорожской области рассказали подробности покушения на коменданта Бердянска
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«Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемый, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в Бердянске было совершено покушение на коменданта города.
«Комендант Бердянска Артем Бардин всегда был с охраной, что случилось сегодня и как так получилось, что он попал под атаку, пока непонятно. Обычно у нас даже те, кто ездит без охраны, всегда проверяют свои машины: «упал – отжался», это обязательно», – пояснил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, противоречивая информация поступает с места преступления и о выстрелах. «Пока не ясно, была это перестрелка с диверсантами или что-то сдетонировало в машине», – сказал он.
Рогов добавил: улица, где произошел взрыв – это «достаточно охраняемый, но не закрытый периметр». «Закрытая парковка там очень тесная, часто нет свободных мест. Я сам тоже паркуюсь около здания бердянской администрации, но стараюсь, конечно, оставлять кого-то в машине или тщательно изучаю авто перед поездкой», – указал он. По словам Рогова, в городе пока не введен усиленный режим работы правоохранительных органов из-за нападения на Бардина.
«Хочется добавить: произошедшее лишний раз убеждает людей в том, что только с Россией у нас может быть безопасная нормальная жизнь. А Украина – это террор, страх и смерть. И все местные жители хотят скорее перевернуть украинскую страницу своей истории», – подчеркнул собеседник.
Во вторник в самом центре города Бердянска Запорожской области возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина (позывной «Феликс»). В результате подрыва комендант получил тяжелые травмы, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Взрывом повредило также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, сообщает официальный Telegram-канал мэрии города. Местные власти назвали произошедшее терактом. Кроме того, сообщалось о перестрелке и одном раненом, но сейчас эта информация проверяется.
Ранее украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
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В Запорожской области опровергли смерть коменданта Бердянска
Сообщения о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтвердились, он получил тяжелые ранения, но остался жив, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что Бардин умер от полученных после покушения на него ранений.
Также Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что это было покушение именно на Бардина. «Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемая, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – рассказал он.
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В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв
В Бердянске произошел второй за день взрыв, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», – цитирует Рогова ТАСС.
Ранее Рогов заявлял, что у здания бердянской администрации произошел мощный взрыв, взорвался автомобиль коменданта города. Он назвал произошедшее терактом. Комендант Артем Бардин был госпитализирован после взрыва его автомобиля.
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Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром
Луганские разведчики (ОРБ НМ ЛНР) на рассвете скрытно выдвинулись в серую зону под Соледаром в Донецкой народной республике, перед ними стояла задача обнаружить хорошо замаскированные позиции противника в лесном массиве.
Разведчики аккуратно преодолели минные заграждения и вышли на предполагаемые рубежи обороны противника. Продвинувшись чуть дальше, они наткнулись на траншеи и блиндажи противника, которые было невозможно обнаружить с воздуха. В ходе скоротечного боя разведчикам удалось подавить огневую точку противника и вернуться в расположение союзных войск, передает РИА «Новости».
Разведданные были переданы в штаб, и позиции противника впоследствии были уничтожены артиллерией.
В ходе боя пуля по касательной попала в бронежилет луганскому бойцу. Бронежилет выдержал, и разведчик серьезно не пострадал.
25 августа сообщалось, что луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром.
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МАГАТЭ призвало создать зону безопасности у Запорожской АЭС
Следует немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вокруг нее нужно создать зону безопасности, заявило МАГАТЭ в своем докладе после визита на ЗАЭС.
Немедленно должны быть прекращены и обстрелы прилегающей к станции территории, говорится в докладе, передает ТАСС.
Там отметили, что на ЗАЭС произошло несколько инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности.
Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», который могут вызвать боевые действия, подчеркнули в МАГАТЭ. Организация объявила о готовности незамедлительно начать консультации о создании таковой зоны.
Во вторник на ЗАЭС зафиксировали семь прилетов снарядов.
Минобороны России сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
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