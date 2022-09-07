Завершился суд шахматистки Гаприндашвили против Netflix

Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили достигла примирения с компанией Netflix в рамках судебного разбирательства по поводу мини-сериала «Ход королевы».

«Да, так и есть. Мы достигли соглашения с Netflix. Сделка конфиденциальная, однако некоторые ее детали все-таки будут опубликованы, но позже», – сказала ТАСС представительница юридической фирмы BLB, защищающей интересы Гаприндашвили.

Напомним, Гаприндашвили заявила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре 2021 года из-за одного эпизода в «Ходе королевы»: там рассказывается о событиях 1968 года, комментатор говорит, что шахматистка никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неверным фактом. К 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем.

Она также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба шахматистка требовала от Netflix 5 млн долларов, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.

В начале года суд в США решил не прекращать дело шахматистки Гаприндашвили против компании Netflix.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в грузинском городе Зугдиди. В первый раз она завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем еще четыре раза становилась лучшей шахматисткой мира – в 1965, 1969, 1972 и 1975 годах. Является 11-кратной победительницей Всемирных шахматных Олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР. В 1982 году получила «Шахматный Оскар».