Зампредседателя правительства Оверчук рассказал об удвоении товарооборота России с Арменией

Товарооборот России и Армении вырос почти в два раза с в период с 2016 по 2021 год – с 1,35 до 2,6 млрд долларов, причем как товарный экспорт России в Армению, так и российский импорт товаров из этой страны, рассказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Поясняется, что Россия заинтересована в том, чтобы и далее развивать взаимную торговлю и инвестиции. Так, российский бизнес готов предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики Армении, которая, в свою очередь, получает экономические выгоды от евразийской интеграции и поддерживает ее углубление, передает «Российская газета».

Касательно вопроса работы трехсторонней рабочей группы по разблокированию связей на Южном Кавказе Оверчук заверил, что идет поиск решения, основанный на принципе суверенитета сторон.

По его словам, на переговорах группы ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речи не идет, и идти не может.

Оверчук заверил, что разблокирование экономических и транспортных связей в регионе дадут сильный толчок как развитию самой Армении, так и всего региона Южного Кавказа.

Кроме того, по мнению председателя, приток российских инвестиций может составить до 5 млрд долларов. Вливания ожидаются прежде всего в проекты области энергетики, транспорта и логистики, а также добывающей и перерабатывающей промышленности.