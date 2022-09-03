Минобороны: Россия представит доказательства нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию

Заседание стран – участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет на следующей неделе по инициативе России, на нем российская сторона представит доказательства нарушений со стороны США и Украины, сообщил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции. Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера», – приводятся слова Кириллова в Telegram-канале Минобороны.

Генерал напомнил, что в настоящий момент в непосредственной близости с российскими границами находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Кириллов также указал, что под контролем Соединенных Штатов функционируют 336 биолабораторий в 30 странах мира.

Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД