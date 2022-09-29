Немецкие эксперты заявили о большом ущербе экологии из-за утечек на «Северных потоках»

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» приведут к эмиссии примерно 7,5 млн тонн эквивалента углекислого газа, что соответствует почти одному проценту ежегодного объема выброса CO2 в Германии, сообщается в пресс-релизе, обнародованном Федеральным ведомством по охране окружающей среды (Umweltbundschutz – UBA).

Подсчеты основываются на оценке заполненности и объема обоих магистралей. Поскольку на трубопроводах отсутствуют механизмы отключения, в окружающую среду, по всей видимости, попадет весь содержащийся в них газ. Как минимум одна из утечек находится на территории Дании, поэтому часть эмиссий будет учтена в экологическом отчете этой страны, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Если утечки находятся в международных водах, то ущерб от них не будет фигурировать ни в одном из национальных отчетов, но вред для экологии от этого отнюдь не уменьшится, отмечается в пресс-релизе.

В целом в атмосферу попадет, по оценкам, 0,3 млн тонн метана, который в плане экологии значительно вреднее углекислого газа. Согласно подсчетам, одна тонна метана нагревает атмосферу в течение ста лет в той же степени, что и 25 тонн CO2. Поэтому ущерб экологии в результате утечек на «СП» оценивается примерно в 7,5 тонн эквивалента CO2.

Эксперты UBA произвели подсчеты с учетом таких факторов, как длина трубопроводов (1250 км), их диаметр (1,1 м), давление (100 бар) и температура на уровне 10 градусов.

В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».