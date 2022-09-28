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Кабмин Германии усомнился в естественных причинах инцидента с «Северными потоками»
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Правительство Германии заявило, что инцидент с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2» «не мог быть вызван естественными причинами», сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Нам нужно знать больше деталей», – передает ТАСС слова Хебештрайта. «Однако я также ясно дал понять, что, согласно нашим выводам, у этого инцидента не может быть естественной причины», – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, было ли это диверсией, представитель правительства Германии сказал, что «не стал бы говорить об этом в данный момент». Если бы газ вышел, по его словам, повреждения можно было бы изучить более внимательно. При этом в кабмине ФРГ указали, что непосредственной опасности для окружающей среды нет, но газ вреден для климата.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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На проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа
Объем добычи нефти и конденсата на проекте «Сахалин-1» уменьшился почти вдвое за семь месяцев этого года, сейчас добыча нефти и газа остановлена, заявил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», – передает РИА «Новости» его слова.
Лимаренко добавил, что ожидается годовая добыча в 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн. «Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года», – отметил глава региона.
Как заявил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин, новый оператор проекта «Сахалин-2» после остановки добычи на «Сахалине-1» является единственным поставщиком газа на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. По его словам, компания предлагает в качестве «товарищеской помощи» подключиться к поставкам с «Сахалина-1», пишет ТАСС.
«На сегодняшний день весь свет и тепло, которым мы с вами пользуемся на Сахалине, а также наши соседи в Приморье, Хабаровском крае и Комсомольске, обеспечивается газом «Сахалинской энергии». Это не была наша основная задача, но так сложилось, что пока не перезапустились наши соседи с «Сахалина-3», Киринского месторождения, единственным источником газа сейчас является «Сахалинская энергия» на весь остров Сахалин и для обеспечения Приморского и Хабаровского края», – подчеркнул Охоткин.
Также он уточнил, что компания готова обеспечить поставки сырья с остановившего добычу проекта «Сахалин-1».
«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, с оказанием товарищеской помощи проекту, который внезапно встал и почему-то не хочет запускаться такое долгое время, а газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены и, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и смаркетировали те непроданные объемы», – сказал Охоткин.
По мнению директора «Сахалинской энергии», проблем с перевозчиками и рынком при этом не возникнет.
«Рынки нам известны, перевозчик у нас с «Сахалином-1» один и тот же – это «Совкомфлот», суда нам все известны, операции известны, мы могли бы здесь вполне подключиться и помочь. «Сахалинская энергия» готова прийти на помощь соседям и регионам и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нам с «Сахалином-3», если объемы посчитать, особенно ноябрьский, декабрьский, может не хватить просто», – пояснил он.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Напомним, президент Владимир Путин начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
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На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
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Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Орбан назвал оскорбительным предложение отправлять счета за отопление в Москву
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву, оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.
«В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, – обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Орбана.
Ранее глава ЕК на фоне кризиса с поставками газа из России предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Премьер Венгрии также заявлял, что против России введено 11 тыс. санкций, однако они ничего не принесли, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени.
Он предложил Европе изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой.
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Газпром не исключил введение санкций против «Нафтогаза»
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Требования «Нафтогаза Украины» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией, дальнейшие же попытки добиваться рассмотрения спора могут привести к санкциям со стороны России, заявили в российской компании.
Действия «Нафтогаза Украины» считаются недружественным шагом, и дальнейшие попытки добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде (МАС) приведут к тому, что у российских властей появятся основания для санкций против украинской компании, говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«На практике это будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», – предупредили в компании.
«Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», – говорится в сообщении.
Российская компания уведомила об этом секретариат МАС Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаза».
По мнению Газпрома, «Нафтогаз Украины» без надлежащих оснований отказался исполнять свои транзитные обязательства через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», в украинской компании также признали факт неоказания услуг.
«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», – подчеркнули в Газпроме.
В российской компании напомнили, что по заключенному в 2019 году соглашению по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон – Цюрих в Швейцарии.
«Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают Газпром фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения», – подчеркнули в Газпроме.
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
В 2021 году глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
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Оценены возможные потери от утечки на «Северных потоках»
Голубое топливо стоимостью более 2 млрд долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков», заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.
«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 млн долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2 тыс. долларов за тысячу кубов», – сказал Собко в беседе с РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Если допустить, что в трубопроводах был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на самом крупном европейском хабе TTF может составить 2,16 млрд долларов, сказал специалист.
Он указал, что ситуация с ЧП сложная, неизвестно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. «Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда все время будет газ идти», – указал Собко.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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Открыт газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей
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Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».
Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.
Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров.
В Германии оценили запасы газа после инцидента вокруг «Северного потока»
Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе «Северный поток» на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор.
«Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток 1». Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти», – передает РИА «Новости» ответ представителя ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг «Северного потока – 1».
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
Газ в Европе резко вырос в цене после заявлений Газпрома
Стоимость газа в Европе начала быстро расти после заявлений Газпрома в отношении «Нафтогаза Украины», рост составил 20% и более.
Стоимость тысячи кубометров газа превысила 2,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Октябрьские фьючерсы по индексу самого крупного европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), это ценовой минимум вторника.
Цены колебались, но не выходили за пределы 10%, после заявлений Газпрома котировки показали резкий рост. К настоящему времени ценовой максимум составляет 2103,5 доллара (+21,9%). К 18.40 мск газовые контракты торгуются за 1981,7 доллара (+14,8%).
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
Во вторник Газпром указал, что требования «Нафтогаза» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией.
Захарова спросила с Байдена за угрозу «покончить с «Северным потоком»
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Американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <...> «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать», – сказал Байден тогда.
Фрагмент видео с выступлением она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявление «было подкреплено обещанием», и отметила, что Европа должна узнать правду.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
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СМИ: США предложили Европе газ после ЧП с «Северными потоками»
Вашингтон готов помочь европейским союзникам с поставками газа после ЧП с утечкой газа на «Северных потоках», заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.
«Я не собираюсь размышлять о причине. Я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям», – сказал собеседник Associated Press, передает РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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Жителям Италии предсказали рост расходов на газ и электричество на 300%
Если сравнивать с 2020 годом, то в 2023 году расходы жителей Италии на газ и электричество могут вырасти на 300%, сообщил Фурио Труцци – глава ассоциации Assoutenti, защищающей права потребителей.
Труцци со ссылкой на аналитиков указал на «напряженную ситуацию с ценами на энергоносители». Она, по словам Труцци, сохранится в 2023 году. С учетом «нынешнего резкого роста цен» в 2023 году «счет за энергоснабжение может достичь 5266 евро на семью», если не будет «национального или европейского замораживания тарифов», сказал он.
«3052 евро за газ и 2214 евро за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Как сообщает Assoutenti, в 2021–2022 годах траты на энергию вырастут на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году общие расходы на электроэнергию вырастут до 2558 евро на домохозяйство (1516 евро за газ, 1042 евро за свет). При этом в Италии с октября оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.
Напомним, Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.
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В США заявили об отсутствии пользы для кого-либо в диверсии на «Северных потоках»
Возможный саботаж на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» не отвечает ничьим интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Информация о расследовании указывает на то, что утечка на газопроводах может быть результатом нападения или актом саботажа, хотя это и не подтверждено, заявил Блинкен, передает ТАСС.
«Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», – заключил Блинкен.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Сразу же на следующий день СМИ сообщили, что США планируют помочь Евросоюзу с газом.
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