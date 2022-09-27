Руководитель конкурсов «Лидеры возрождения» рассказал о мотивации участников

Главная цель тех жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области, которые участвуют в наших конкурсах – помочь в восстановлении своей малой родины. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков. Эти кадровые конкурсы ранее стартовали на освобожденных территориях по поручению Владимира Путина.

«В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на конкурсы подано уже более трех тысяч заявок. Конечно, основная масса участников – жители освобожденных территорий, но есть много людей и из российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Латвии», – рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков. «Если говорить о возрасте участников, то примерно три четверти – люди от 30 до 50 лет, причем, из самых разных сфер трудовой деятельности», – указал он.

По условиям конкурса, добавил собеседник, участник должен иметь определенное отношение к региону, на территории которой он подает заявку – он должен был прожить там в прошлом не менее года, работать или учиться. Кроме того, к участию допускаются те, у кого на освобожденных территориях живут близкие родственники.

Большинство подавших заявки из регионов РФ ранее жили на этих землях, но потом по тем или иным причинам были вынуждены уехать. «Теперь же они хотели бы вернуться, чтобы участвовать в восстановлении мирной жизни на своей малой родине. Вдумайтесь: там ситуация везде, мягко говоря, сложная. Но люди все равно хотят вернуться, потому что верят в возрождение региона вместе с Россией. Только ради того, чтобы люди возвращались домой, стоило проводить эти кадровые конкурсы», – подчеркнул Сериков.

Второй мотив участия в конкурсе – личный, такой же, как в проекте «Лидеры России», сообщил Сериков (он и сам участвовал в этом конкурсе в 2018 году и дошел там до финала). «Люди хотят реализовать себя в профессиональной сфере, получить мощный импульс для личностного роста. Участие в конкурсе – шанс достичь новых профессиональных высот, особенно на территориях, где велик кадровый голод. Участники говорят об этом разными словами, но смысл именно такой. Большинство излагает в заявках свои планы по нормализации мирной жизни, например, – собственные предпринимательские идеи, варианты совершенствования системы образования или здравоохранения. А кто-то надеется, что его опыт и компетенции пригодятся на муниципальной службе для восстановления родных населенных пунктов», – резюмировал исполнительный директор.

На прошлой неделе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по прямому поручению президента Владимира Путина стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» – для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей из числа местных граждан и уроженцев этих регионов, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач.

Хотя конкурсы проводятся еще до вхождения территорий в состав России, они – часть уже выстроенной по поручению президента системы развития управленческих кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По сути это аналог «Лидеров России» и тех проектов, которые по той же модели уже проводились в российских регионах. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области становятся частью «страны возможностей».

Принять участие могут руководители не моложе 20 лет. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органах власти, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.