Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров до Windows 11

Американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11, сообщили СМИ.

При попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании, сообщает ТАСС. На сайте же при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, скачивания не происходит.

Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.

При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.

Эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если это – не сбой в работе Microsoft, то «у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров».