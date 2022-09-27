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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока –2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ране сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом, эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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В «Северном потоке – 2» произошло падение давления
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В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, его причины уточняются, сообщило агентство ДПА со ссылкой на данные оператора газопровода.
Отмечается, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Оператор газопровода проинформировал о факте случившегося «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». Причины инцидента выясняются, передает ТАСС.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».
На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
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Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Эксперт: В Европе можно ожидать появления нового Орбана в лице Мелони
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«Позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя результаты выборов в парламент Италии.
«Мелони, Сальвини и Берлускони единогласно заявляли, что Италия не выдержит нынешних высоких цен на газ, что в таких социально-экономических условиях это государство может просто погибнуть. Так что новое правительство будет ориентироваться на национальные интересы своей страны, а не на желания Брюсселя или Парижа», – считает Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, член Общественной палаты РФ.
Эксперт уверен, что победившая на выборах команда не погрязнет в междоусобицах, а, наоборот, сплотится, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы Италии. «Во время предвыборной кампании все трое предлагали задействовать альтернативные источники энергии, говорили об атомной энергетике. Вместе с тем они понимают, что эти варианты потребуют времени, а зима наступит уже совсем скоро», – напомнил политолог.
Конечно, Еврокомиссия хотела бы видеть у власти в Италии глобалистов, но она взамен получит правительство, которое, к примеру, солидарно с республиканцами в США. «Сальвини говорил, что Рим не должен оглядываться на центры силы – США и западноевропейские столицы, но обязан ориентироваться на интересы собственных граждан. Так что Урсула фон дер Ляйен прекрасно понимает, что новое правительство станет большой проблемой для Еврокомиссии. Кто такие Сальвини, Мелони и Берлускони, Брюсселю прекрасно известно. При этом сложно сказать, начнет ли теперь Еврокомиссия урезать дотации Италии. Дело в том, что в последнее время в целом практически невозможно понять, каков дальнейший план действий Брюсселя», – посетовал Сардарян.
«Что касается российско-украинского противостояния, то правые, в отличие от левых, в предвыборной риторике старались не акцентировать внимание на этой теме, – добавил Сардарян. – Не было слышно и призывов дальше бездумно накачивать Украину западным вооружением. Нужно понимать, что кризис предыдущего правительства Драги был вызван в первую очередь противостоянием с Россией. Так что теперь можно ожидать появления в Европе нового Орбана в лице Мелони. Конечно, деятельность Орбана не решает проблемы Евросоюза, связанные с Россией, но сам факт наличия такой фигуры лучше, чем его отсутствие».
То есть для Москвы открывается своего рода окно возможностей, полагает эксперт. «А если учесть еще и дружеские отношения нашего президента с Берлускони, можно даже предположить, что в Европе появится правительство, которое, по крайней мере, будет осознавать одну важную мысль – что Россия не отступит на Украине», – рассчитывает эксперт.
«Точно можно сказать, что позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Оно будет категорически против того, чтобы итальянские финансовые и военные ресурсы отправлялись на Украину. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – предположил Сардарян.
Как стало известно в понедельник, правоцентристская коалиция на воскресных парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции вперед вышла партия «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, которая набрала 26%. Таким образом, в Италии ожидается приход к власти первой женщины-премьера.
Как полагают наблюдатели, общий курс по поводу России при Мелони не изменится. Мелони неоднократно выражала солидарность с Украиной и выступала за поставки оружия Киеву, голосуя за это в парламенте.
Россия готова приветствовать любые политические силы в Италии, готовые проявить конструктивный подход к двустороннему диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»
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Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива, VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, следует из досье «Лобби Газпрома», опубликованного бюро журналистских расследований Correktiv.
Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер, были «связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы». К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, «Германо-российское общество в Лейпциге» и германо-российский «Форум будущего» в замке Вакербарт.
В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с Газпромом и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг – личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской «дочки» Nord Stream 2, строившей «Северный поток – 2», член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти».
Если в Саксонии Газпром и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг. Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух «Северных потоков».
Швезиг, в свою очередь, всегда «хвалилась своими хорошими связями с Россией», пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом – Передней Померанией и Ленинградской областью.
Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства «Северного потока – 2» обходить американские санкции.
Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V., созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф, который «по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург – Передняя Померания».
Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на «Германо-российском сырьевом форуме», и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга – Передней Померании в Российской Федерации.
Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на Газпром журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по Социал-демократической партии Хайно Визе.
В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом Бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.
Таким образом, он «буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону», констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать «даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом».
Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала СВО на Украине. А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией «безвозвратно разрушено».
Ранее немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые со 2 сентября, когда газопровод был остановлен.
«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд кубометров газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из России могут опустеть в начале февраля следующего года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.
Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска
Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.
Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».
В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.
В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.
Жителям Италии предсказали рост расходов на газ и электричество на 300%
Если сравнивать с 2020 годом, то в 2023 году расходы жителей Италии на газ и электричество могут вырасти на 300%, сообщил Фурио Труцци – глава ассоциации Assoutenti, защищающей права потребителей.
Труцци со ссылкой на аналитиков указал на «напряженную ситуацию с ценами на энергоносители». Она, по словам Труцци, сохранится в 2023 году. С учетом «нынешнего резкого роста цен» в 2023 году «счет за энергоснабжение может достичь 5266 евро на семью», если не будет «национального или европейского замораживания тарифов», сказал он.
«3052 евро за газ и 2214 евро за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Как сообщает Assoutenti, в 2021–2022 годах траты на энергию вырастут на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году общие расходы на электроэнергию вырастут до 2558 евро на домохозяйство (1516 евро за газ, 1042 евро за свет). При этом в Италии с октября оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.
Напомним, Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.
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Пушков: Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам
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Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
«Падение Европы, ее экономики – на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т.н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные против России санкции наносят колоссальный вред Европе – стремительно растут цены на продукты и топливо, инфляция зашкаливает.
В пятницу американские СМИ сообщили, что экономика Соединенных Штатов извлекла большую выгоду из энергетического кризиса в Европе: европейские компании начали переносить производство в США из-за высоких цен на газ.
В Германии прошла массовая акция с призывом запустить «Северный поток – 2»
В Лубмине на севере Германии на акцию против энергетической политики федерального правительства и в поддержку запуска «Северного потока – 2» собралось около 3,5 тыс. человек, сообщает региональное издание nrd.de.
Акция проходила под лозунгом «Чтобы у нашей родины было будущее – откройте «Северный поток – 2». По мнению демонстрантов, при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии снизятся, передает РИА «Новости».
В Лубмине находится приемный терминал «Северного потока – 2». Местная полиция уточняет, что акция была мирной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».
В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Шольц решил отправиться на Ближний Восток просить о поставках энергоресурсов
Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу отправится в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.
Его будут сопровождать представительная делегация деловых кругов. СМИ сообщают, что Шольц намерен не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и наладить сотрудничество в области новых технологий. Речь идет о производстве экологически чистого водорода, передает Интерфакс.
В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Ранее Шольц заявил, что Германия подготовилась к зиме в области энергообеспечения, но все-таки могут возникнуть сложности на восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах.
В Германии указали на необходимость покупать газ у России
ФРГ не способна обойтись без российского газа, потому Берлину необходимо экономическое сотрудничество с Москвой после завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить украинский конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать», – сказал Кречмер в интервью газетам группы Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, мировое сообщество должно выступить за урегулирование конфликта дипломатическим путем. Действующий же курс Берлина может завершиться тем, что после разрешения украинской проблемы у ФРГ не будет возможности покупать российский газ.
«Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России», – подвел итог политик.
Ранее в сентябре стало известно, что немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые с 2 сентября.
Цена газа в Европе опустилась ниже 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1687 долларов за 1 тыс. куб. м, или 168,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее снижение стоимости газа с начала дня составило около 9%, пишет ТАСС.
Так, снижение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму – уже сейчас они суммарно заполнены почти на 87,5%.
Тем временем в Италии предложили перенести отопительный сезон на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
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