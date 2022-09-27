На КПП «Верхний Ларс» решили развернуть пункт мобилизации

Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.

По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.

«На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тыс. легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска «Верхний Ларс».

В МВД сообщили также, что пеший переход через границу России с Грузией на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии разрешен.

«Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс». По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения», – передает ТАСС сообщение регионального МВД.

В понедельник в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания сообщили, что в случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР.