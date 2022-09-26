Волонтеры Победы обучили молодежь работе с ветеранами

В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский форум в рамках проекта «Связь поколений». В мероприятии приняли участие 170 добровольцев со всей России. Участники форума смогли повысить свои знания в сфере работы с ветеранским сообществом и ветеранскими организациями.

«Форум «Связь поколений» – это событие для тех, кто заботится о ветеранах не только 9 мая. Системная работа важна как в гражданско-патриотическом воспитании, так и в оказание помощи ветеранам. Люди разного возраста объединились на Нижегородской земле, чтобы создать ту самую «связь поколений». Наши волонтеры знают, что такое адресная помощь ветеранам, исполняют их желания, сохраняют воспоминания о Великой Отечественной войне», – поделилась руководитель Дирекции по работе с ветеранами, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева.

Программа мероприятия включала в себя сразу несколько форматов. На форуме с участниками занимались федеральные тренеры, психологи и сотрудники всероссийских организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы разработали «портрет пожилого человека и активиста», расписали, что характеризует эти две группы людей. Участники поработали на площадках с клиническим психологом, где узнали больше об эмпатии, этапах старения человека, его эмоциях и переживаниях. Активисты создали идеи по развитию большого электронного архива воспоминаний ветеранов (заботаоветеранах.рф), подробнее разобрались в его функционале и почему он объединяет людей.

Кроме того, волонтеры смогли принять участие в мастер-классах, на которых разработали форматы досуга с ветеранами. Участники обсудили с экспертами на дискуссионной площадке решения проблем ветеранов и как привлекать партнеров для добрых дел. В свободное время для всех участников прошла экскурсия по Нижегородскому кремлю.

«Уходит целая эпоха нашей истории. С каждым днем ветераны уходят. Сейчас как никогда нам нужно еще оперативнее и чаще встречаться с ними, слушать их истории, записывать, чтобы сохранить эту историю и передавать ее следующему поколению», – поделилась участник форума из Ханты-Мансийского автономного округа Эка Шенгелая.

Организаторами Всероссийского проекта «Связь поколений» выступают программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.