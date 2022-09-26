Мобилизованным разъяснили механизм сохранения рабочих мест

Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации, объяснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он пояснил, что работодатель приостанавливает трудовой договор. «Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты», – приводятся его слова в Telegram-канале Минтруда.

При этом, пояснил Котяков, дополнительное соглашение, помимо приказа работодателя, не требуется. «Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки», – сказал он.

На вопрос о том, будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника, министр ответил: «Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года».

Также работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор. «Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях», – сказал он.

Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении трудовой договор также приостановят.

Министр также пояснил, что период приостановки договора включен в трудовой стаж. «Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства», – сказал Котяков.

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.

Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.