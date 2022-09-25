Кадыров обратился к уклонистам с Кавказа

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что уклоняющиеся от мобилизации россияне не могут называть себя мужчинами. По словам Кадырова, особенно его удивляют уклонисты с Кавказа.

«Все чаще думаю о бегущих уклонистах. Вправе ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!», – приводит слова Кадырова grozny.tv.

Он заявил, что его особенно удивляют некоторые мужчины на Кавказе: «Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?». Он призвал понять, что «с помощью действующих на Украине фашистов хотят разрушить именно нашу страну».

«Родина в опасности. Десятки миллионов россиян даже не представляют, сколько раз над нашим государством за последние 20 лет нависала угроза. И только благодаря четкой и грамотной политике президента России Владимира Путина у них этого не получалось», – заявил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что специальная военная операция на Украине – это необходимая мера, ведь даже в том случае, если бы Россия оставила Крым, Запад продолжил бы давление. По мнению главы Чечни, делать это будут через украинские нацистские формирования, пока они существуют.

«Я вам даю слово, если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом. Решайте сами, а мы, чеченцы, страну свою будем защищать и выполнять приказ президента страны!» – сказал он.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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