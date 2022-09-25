Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст получивших гражданство России иностранцев

Призывной возраст получивших российское гражданство граждан следует увеличить до 45-50 лет, с таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Тема мобилизации, безусловно, очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев напомнил, что защита Отечества, согласно Конституции, является долгом и обязанностью гражданина. При этом нет различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. «Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», – сказал он.

Глава СПЧ подчеркнул, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев. «Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас», – отметил Фадеев, добавив, что в ближайшее время могут пройти консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с главным правовым управлением Минобороны.

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.