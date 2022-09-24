После начала референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье президент США Джо Байден заявил, что не признает их результаты, об этом же заявили глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров, российские эксперты после этого напомнили США, что у них нет монополии на истолкование международного права.

Также она напомнили Штатам о регулярно предпринимаемых данной страной иностранных интервенциях.

«Многое уже сказано и о правовой основе проведения референдумов, и о непоследовательности реакции Запада, в том числе на примере того же «косовского прецедента», – передает НОМ слова Алексея Мартынова, политолога, директора Международного института новейших государств.

Он заявил, что санкции может вводить только Совбез ООН, но сейчас США «творят правосудие» на свое усмотрение, заставляя делать это и других.

Мартынов также напомнил властям в Вашингтоне, что, согласно официальным данным Congressional Research Service, исследовательского института Конгресса США, «с 1796 года США предприняли 469 иностранных интервенций».