Поляки раскритиковали заявление Дуды о применении ядерного оружия против России

В польской газете Wydarzenia появилась статья с речью президента Польши Анджея Дуды, в которой он, помимо резкой критики, начал угрожать России американским ядерным оружием.

Отмечается, что это произошло после встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с главой США Джо Байденом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикацию.

«Он держит пальцы на пуговицах атомных бомб США. Одним словом, Дуда Великий. Благодаря таким политикам мы являемся сверхдержавой. Только угля как не было, так и нет. Судя по всему, не хватает хвороста», – написал пользователь под ником kruk.

Еще один читатель польской газеты Vgv назвал Анджея Дуду «американским крысоловом, лающим на Россию» и предложил оставить вопросы ядерного оружия странам, где оно есть.

Напомним, что накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.