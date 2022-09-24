Россиянам объяснили, как предотвратить быстрый износ батареи телефона

Быстрый износ батареи можно замедлить, если использовать оригинальные комплектующие и качественные аксессуары, рассказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Он назвал психологическим моментом мнение о том, что быстрый износ батареи может произойти при зарядке смартфона до 100 процентов. По словам эксперта, телефон отсчитывает каждый раз, до скольки процентов он заряжен. Если в телефоне 1000 циклов, то каждый считается от 0 до 100 процентов.

«Если заряжать телефон от 0 до 80 процентов, а потом еще раз от 0 до 80, то телефон считает это в районе полутора цикла, – пояснил Побыванец изданию «Вечерняя Москва».

При этом специалист уточнил, что батарейка смартфона сама по себе будет оптимизироваться к вышеуказанным условиям, поскольку для нее это неизвестный процесс. Также Побыванец рассказал о лайфхаках, которые позволят телефону медленнее разряжаться: отключить геолокацию, отключить передачу данных, отключить Bluetooth и уменьшить яркости телефона до минимума.

Также на зарядку влияет температура воздуха. Так, летом телефон будет садиться быстрее, так как нагревается, яркость экрана всегда на максимальном значении. А осенью наоборот дольше из-за прохлады.

По словам эксперта, в каждом из телефонов существует рекомендуемые температурные режимы – экстремальные «жара» и «холод», их тоже не стоит нарушать. На зарядку телефона также влияют VPN-сервисы.