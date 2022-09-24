Республиканцев ужаснули слова Байдена о «дружбе» с 12-летним ребенком

Заявление главы Белого дома Джозефа Байдена о «дружбе» с 12-летней девочкой подверглось критике со стороны консервативных республиканцев, сообщают американские телеканалы.

Байден в четверг на выступлении увидел знакомую женщину, и сказал, что знаком с ней очень давно. «Ей было 12, а мне 30, но как бы то ни было. Эта женщина помогла мне сделать очень многое», – сказал Байден.

После этого об инциденте высказались несколько республиканцев с консервативными взглядами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Журналист Кайл Беккер заявил, что слова Байдена звучат «жутко», а ведущая Моника Кроули высказала предположение, что президент США в таком возрасте не способен контролировать свою речь.

В мае 2021 года СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США в адрес маленькой девочки. Байден на выступлении на военной базе в Вирджинии обратился к ребенку. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – сказал он.