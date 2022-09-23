Киев обстрелял места проведения референдума в ЛНР

Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц

Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.

В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.

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Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.

Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.

Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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