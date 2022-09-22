Эксперт: «Друзья Москвы» смогут провести в сенат Чехии не больше двух человек

«На предстоящих выборах в сенат Чехии, представительство может увеличить партия экс-премьера Андрея Бабиша. Но у условных «друзей Москвы» немного шансов на победу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя падение рейтингов правительства Чехии накануне выборов в сенат страны, которые начнутся в пятницу.

«У условных «друзей Москвы» были бы какие-то шансы попасть в нижнюю палату чешского парламента, но не в Сенат, который всегда был и останется после нынешних выборов глубоко антироссийским. Разве что в нем может увеличить присутствие партия бывшего премьера Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (известная под аббревиатурой ANO 2011 или просто ANO)», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

По словам эксперта, некоторые шансы провести в верхнюю палату парламента своих отдельных кандидатов – не более двух человек – могут быть у националистов из партии «Свобода и прямая демократия».

«У коммунистов нет никаких шансов. Возможно, несколько человек пройдут в сенат от не совсем антироссийской Чешской социал-демократической партии», – спрогнозировал Трухачев.

В целом, же, партии правящей коалиции сохранят в Сенате большинство, хотя и меньшим представительством – 52-54 человека против нынешних 72 депутатов, считает аналитик.

«Сенат всегда был более антироссийским, чем палата депутатов. В целом,

никаких улучшений отношений с Чехией не будет до тех пор, пока у власти остается премьер-министр Петр Фиала. Это идеологически мотивированный русофоб.

Пока в коалиции есть Гражданская демократическая партия – партия Фиалы, и союзная ей партия TOP 09, никаких улучшений отношений быть не может».

Только при смене правительства можно о чем-то говорить, полагает политолог. Выборы в сенат, отмечает он, на смену правительства никак не влияют. «Нужно ждать выборов не в сенат, а в нижнюю палату парламента – палату депутатов, – отметил эксперт. – Штатно они должны пойти в 2025 году. Если экс-премьер Андрей Бабиш станет президентом, нам от этого легче не будет, пока Фиала – премьер».

К сожалению, о таком понятии как организованные пророссийские политические силы применительно к Чехии нужно забыть, подчеркивает собеседник: «В стране официально действует цензура, а за выражение пророссийских взглядов гражданин может, как минимум налететь на штраф, как максимум – отправиться в тюрьму».

Выборы в сенат Чехии пройдут в два тура 23-24 сентября и с 30 сентября по 1 октября, одновременно с муниципальными выборами.

При этом, судя по недавним социологическим исследованиям, в обществе растет недоверие к правящей коалиции, сформировавшей правительство Фиалы. Недавно опубликованный агентством STEM опрос общественного мнения предполагает, что ANO выиграла бы выборы в сентябре, набрав 30 процентов голосов, сообщило в прошлое воскресенье «Радио Чехии». Партию свободы и демократии Томио Окамуры, выступающую против ЕС, оказалась на второй месте с 14,3%. Коалиция вокруг «Пиратской партии» пользуется поддержкой 9,4%.

При этом партия премьер-министра Фиалы, Гражданская демократическая партия – лишь на третьем месте с 14,2%. Еще одна партия из коалиции, TOP 09 получила 5% респондентов, а христианские демократы, также входящие в правительственный блок, не преодолели 5-процентного барьера.

На этом фоне лидер оппозиционной ANO Андрей Бабиш заявил, что премьер Фиала проявил трусость, избегая теледебатов с ним. В ответ глава правительства заявил, что не может участвовать в дискуссии, так как летит в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. Фиала также отверг критику оппозиции за то, что менее чем за неделю до муниципальных и сенатских выборов он использовал положение премьера для телеобращения к нации. По словам премьера, дело было не в политической рекламе, а в оповещении граждан о мерах, которые принимает правительство в связи с ростом цен на электроэнергию.

В начале сентября по всей Европе прошли акции протеста, вызванные экономическими трудностями, инфляцией и повышением цен на топливо. Не стала исключением и Чехия. Антиправительственный митинг под лозунгом «Чехия прежде всего», прошедшей на Вацлавской площади в центре Праги 3 сентября, собрал от 70 тысяч до 80 тысяч человек.

Организаторы считают, что правительство Фиалы принимает недостаточные и запоздалые меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен, передавало РИА «Новости». Участники акции призывали руководство страны придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, так как из-за поддержки Киева и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество. Протестующие выдвинули требование кабинету министров уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения. В прошлое воскресенье в Праге прошла меньшая по масштабу акция под теми же лозунгами, организованная Компартией Чехии и Моравии.

Несмотря на многолюдные митинги в начале месяца, как отмечалось выше, у противников политики правительства есть немного шансов провести своих представителей в верхнюю палату парламента.

В начале месяца оппозиция хотела вынести кабинету Фиалы вотум недоверия в нижней палате парламента Чехии, но за отставку проголосовали только 84 депутата, против были 100 (нижняя палата состоит из 200 депутатов). При этом, как свидетельствует соцопрос, проведенный агентством Median 6-7 сентября, действующему правительству не доверяют 55% граждан. Они полагают, что кабмин предпринимает недостаточно мер по сдерживанию цен на электроэнергию. 71% респондентов высказали отрицательное отношение к мерам по борьбе с общим ростом цен в стране.

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