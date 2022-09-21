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Немецкий политик посоветовал необычный способ экономии воды
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Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан рассказал, что принимает душ с будильником ради экономии воды, сообщило издание T-Online.
«Я всегда ставлю будильник, чтобы не принимать душ слишком долго. Мне, как человеку, который с трудом собирается по утрам, это дается нелегко», – цитирует РИА «Новости» немецкого политика.
Он также заявил, что не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам просто носить теплую одежду, выключает свет, каждый раз выходя из помещения, и ездит на служебном электромобиле.
Ранее глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден -Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
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Назван самый популярный политик Германии
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Министр иностранных дел ФРГ Бербок возглавляет список самых популярных политиков Германии, канцлер Олаф Шольц – на восьмом месте, следует из опроса INSA по заказу таблоида Bild.
На втором месте в рейтинге популярности, судя по данному исследованию, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, за ним следует глава земельного правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает в рейтинге, составленном INSA, восьмую строчку, передает Deutsche Welle** (внесено в список СМИ-иноагентов).
В то же время партии, входящие в германскую правящую коалицию – СДПГ, СвДП и зеленые, судя по данным опроса, на данный момент набирают совместно поддержку 45% избирателей. При этом социал-демократы получили на 0,5 процентного пункта больше, чем в ходе аналогичного опроса, проведенного неделю назад, набрав 18,5%.
Между тем партия «Союз 90»/«Зеленые», которую представляет Анналена Бербок, потеряла поддержку одного процента респондентов. Рейтинг свободных демократов опустился в опросе на 0,5% – до 7,5%. Левые остались на тех же позициях, что и неделю назад, с 5,5% поддержки.
Опрос INSA проводился с 16 по 19 сентября 2022 года, в нем приняли участие 2080 жителей Германии.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
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Глава Мюнхенской конференции призвал Германию отправить на Украину танки
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков.
«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <…>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам», – приводит ТАСС мнение Хойсгена, которое он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
При этом он подчеркнул, что, «конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку». «Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard («Леопард»)», – констатировал эксперт.
Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе», – резюмировал глава Мюнхенской конференции.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.
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В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
АЭС в Баварии решено остановить из-за неполадок
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АЭС Isar II в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные федерального министерства окружающей среды Германии.
«Чтобы АЭС Isar II в Баварии работала до конца года, ее придется остановить примерно на неделю для устранения утечки», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Оператор АЭС уже проинформировал о случившемся орган ядерного надзора Баварии.
В Федеральном министерстве окружающей среды Германии (BMUV) заявили, что безопасность станции не пострадала. При этом реактор, как отметили в ведомстве, должен быть отремонтирован – чтобы быть сохранить работоспособность в следующем году.
В этой связи министерство намерено изучить возможность использования Isar II в качестве резервной мощности для производства энергии в Германии до середины будущего апреля, как ранее планировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Как уточнил оператор АЭС, ремонт не потребуется, если электростанция прекратит работу после 31 декабря 2022 года.
На данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года.
Ранее Минэкономики ФРГ провело стресс-тесты и пришло к выводу, что две АЭС можно оставить в резерве, их планируется использовать лишь в случае напряженной ситуации в энергоснабжении.
Венгрия потребовала от ЕС прекратить разговоры о новом пакете санкций против России
Евросоюз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций против России, который лишь обострит энергетический кризис в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», – передает ТАСС слова Сийярто в видеообращении.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. До этого Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.
Польша потребовала пояснить слова канцлера Германии о пересмотре границы
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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал, чтобы Берлин объяснил слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.
Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска обозначил, что Варшава, требуя репараций от Германии, может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.
По словам канцлера, договоренности, заключенные Вилли Брандтом и другими, имеют «большое значение». Он добавил, что граница Польши и Германии была «установлена раз и навсегда». «После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», – передает слова Шольца РИА «Новости».
В свою очередь Солох заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».
«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», – сказал он.
Глава польского Бюро национальной безопасности считает, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях. «Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление Шольца – прим. ВЗГЛЯД) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», – сказал он.
Напомним, власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа
Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.
«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.
По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.
Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Песков объяснил, зачем Путин общается с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, зачем российский лидер Владимир Путин продолжает общение с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник – это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне Шольц заявил, что, несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным. Тональность переговоров с российским лидером, сообщил канцлер Германии, всегда остается дружелюбной.
11 сентября Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
На виллах миллиардера Усманова в Германии прошли обыски
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В Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с российским бизнесменом Алишером Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.
В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции, передает Deutsche Welle*** (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам главы BKA Хольгера Мюнха, обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима: недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта бизнесмена, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром.Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.
В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Усманов якобы оплатил услуги охраны, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.
Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.
По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского бизнесмена также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.
Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.
Журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
«Тональность (разговора – прим. ВЗГЛЯД) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», – приводит его слова РИА «Новости».
По итогам прошлых разговоров с президентом России Шольц отметил некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
Ранее Путин в телефонном разговоре с Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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Названа дата национализации германской Uniper
Немецкие власти планируют провести национализацию энергетической компании Uniper 21 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Ожидается, что главный акционер Fortum выйдет из состава компании, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
При этом на данный момент представители Fortum еще не комментировали это сообщение.
По данным газеты Handelsblatt, обсуждается вариант, при котором правительство вложит более 8 млрд евро в концерн.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Соловьев и Пушков обсудили возвращение Германии в XIX век
Сенатор Алексей Пушков и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировали обложку немецкого журнала Der Spiegel, посвященную энергетическому кризису.
Соловьев отметил, что обложка Der Spiegel «говорит сама за себя». «Энергетический кризис в Европе с дровами, свечами и в XIX веке (зачеркнуто) в шапках», – написал телеведущий в своем Telegram-канале.
На публикацию Соловьева обратил внимание сенатор Пушков. Он отметил, что подзаголовок последнего выпуска журнала Der Spiegel гласит: «Взрыв инфляции. Гибель предприятий. Страх перед рецессией. Германии предстоят тяжелые годы». «И, главное, Германия все это выбрала сама», – подчеркнул сенатор.
На прошлой неделе Der Spiegel написал, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».
Оппозиция Германии призвала правительство отправить на Украину танки
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвал правящую в Германии коалицию из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) поставить на Украину боевые танки, следует из заявления ХДС/ХСС.
Как сообщил телеканал N-TV, фракция ХДС/ХСС в своем в заявлении призывает правительство ФРГ «немедленно дать разрешение на поставку боевых танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты из промышленных запасов на Украину». Кроме того, как следует из документа ХДС/ХСС, Германия должна поставить ФРГ «тяжелое вооружение, особенно боевые бронированные машины и более дальнобойную артиллерию, в том числе со складов Бундесвера». В то же время необходимо обеспечить «немедленное обучение украинских военных» навыкам обращения с тяжелой техникой. Материал, доставленный со складов Бундесвера, должен быть закуплен «немедленно», передает ТАСС.
В своем заявлении оппозиционный блок прямо упоминает о внутренних конфликтах в правящей коалиции по этому вопросу. Долгосрочный и прочный мир в Европе, по его утверждению, может наступить только в том случае, если Украина сможет успешно защитить себя и отвоевать свою территорию. «Однако для того, чтобы это удалось, Украина должна быть немедленно существенно и дополнительно оснащена, в том числе тяжелой западной техникой, как высказывались в последние дни известные политики из рядов правящей коалиции [СДПГ, «зеленых» и СвДП] «Светофор», – указывается в тексте.
В своем заявлении оппозиционный блок ХДС/ХСС ссылается на решение Бундестага от 28 апреля, согласно которому предусмотрена всесторонняя поддержка Германией Украины. По мнению оппозиции, правительство ФРГ недостаточно выполняет содержащиеся в нем положения. Предложение ХДС/ХСС под названием «Защитим мир и свободу в Европе – теперь решительно поддержим Украину тяжелым оружием», как пишет телеканал, будет обсуждаться в Бундестаге 22 сентября. Пока неясно, будет ли заявка вынесена на голосование или будет передана в комитеты для дальнейшего рассмотрения.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Германию и другие страны отправить на Украину боевые танки.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.
Власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,8 млрд евро
Власти Германии приняли решение в рамках санкций против Москвы по состоянию на 16 сентября заморозить российские активы на сумму более 4,8 млрд евро, сообщают СМИ со ссылкой на информацию министерства экономики ФРГ.
При этом на денежные суммы приходится более 2,2 млрд евро, на движимое имущество – более одного млрд евро, а остальное – недвижимое имущество и «иные активы», передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
В июле сумма замороженных активов составила 4,5 млрд евро. Также правительство Германии в рамках Министерства экономики организовало специальную рабочую группу по борьбе с обходом санкций. Отмечается, что коммерческие банки, страховые компании и другие экономические субъекты несут ответственность за блокировку активов в рамках соответствующего решения Евросоюза.
Также предлагается создать отдельный Федеральный центральный орган по реализации санкций.
Ранее американский минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов.
В Испании назвали самый незаменимый товар из России
Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива, сообщили испанские СМИ.
Как сообщило издание El Pais, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина.
«Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа – чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти», – передает РИА «Новости» слова автора статьи Игнасио Фариса.
Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России – ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот возросло, что повысило спрос на дизель.
«Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить», – указал ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.
Ранее страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%.