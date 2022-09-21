Немецкий политик посоветовал необычный способ экономии воды

Оппозиция Германии призвала правительство отправить на Украину танки

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвал правящую в Германии коалицию из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) поставить на Украину боевые танки, следует из заявления ХДС/ХСС.

Как сообщил телеканал N-TV, фракция ХДС/ХСС в своем в заявлении призывает правительство ФРГ «немедленно дать разрешение на поставку боевых танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты из промышленных запасов на Украину». Кроме того, как следует из документа ХДС/ХСС, Германия должна поставить ФРГ «тяжелое вооружение, особенно боевые бронированные машины и более дальнобойную артиллерию, в том числе со складов Бундесвера». В то же время необходимо обеспечить «немедленное обучение украинских военных» навыкам обращения с тяжелой техникой. Материал, доставленный со складов Бундесвера, должен быть закуплен «немедленно», передает ТАСС.

В своем заявлении оппозиционный блок прямо упоминает о внутренних конфликтах в правящей коалиции по этому вопросу. Долгосрочный и прочный мир в Европе, по его утверждению, может наступить только в том случае, если Украина сможет успешно защитить себя и отвоевать свою территорию. «Однако для того, чтобы это удалось, Украина должна быть немедленно существенно и дополнительно оснащена, в том числе тяжелой западной техникой, как высказывались в последние дни известные политики из рядов правящей коалиции [СДПГ, «зеленых» и СвДП] «Светофор», – указывается в тексте.

В своем заявлении оппозиционный блок ХДС/ХСС ссылается на решение Бундестага от 28 апреля, согласно которому предусмотрена всесторонняя поддержка Германией Украины. По мнению оппозиции, правительство ФРГ недостаточно выполняет содержащиеся в нем положения. Предложение ХДС/ХСС под названием «Защитим мир и свободу в Европе – теперь решительно поддержим Украину тяжелым оружием», как пишет телеканал, будет обсуждаться в Бундестаге 22 сентября. Пока неясно, будет ли заявка вынесена на голосование или будет передана в комитеты для дальнейшего рассмотрения.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Германию и другие страны отправить на Украину боевые танки.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.

В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.

В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.

Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.