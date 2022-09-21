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ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
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Вооруженные силы Украины в среду утром нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 06.30 – город Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», – сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
После 06.00 мск украинские силовики интенсифицировали удары по территории ДНР. В частности, Донецк также подвергся обстрелам из артиллерии натовского калибра. Кроме того, под огнем оказались Горловка и Пантелеймоновка. Всего с утра ВС Украины выпустили по указанным населенным пунктам около 50 снарядов, передает ТАСС.
Ранее украинские силовики обстреляли из артиллерии «натовского» калибра 155 мм Макеевку, а также Минеральное, город Донецк и Пантелеймоновку снарядами калибра 152 мм. Накануне вечером ВСУ обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Военные эксперты спрогнозировали влияние итогов референдумов на ход спецоперации
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В условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».
«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая государственная граница Российской Федерации. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Собеседник также добавил, что на присоединенных территориях появятся «не только сухопутные войска, но и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны». «Но остается открытым вопрос границ. Если с ЛНР все понятно – республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе», – говорит он.
«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев.
«Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом», – отметил собеседник.
«В целом уголовное военное право было достаточно сильно развито в СССР во время Великой Отечественной войны, и затем сохранилось на долгие годы. Однако в современной России его практические не развивали. Но в нынешних условиях в нем снова появилась необходимость», – продолжил он.
«В этой связи, я думаю, принимать участие в реальных боевых действиях и дальше будут только добровольцы и контрактники. Срочников же могут привлекать к этому только на основе их собственного рапорта. Возможно, призывников привлекут к вопросам, связанным с тылом или ремонтом техники. Но не более того», – заключил Перенджиев
«Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для их полноценной защиты как законных субъектов Российской Федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. «Вместе с тем, как мне кажется, у нас сейчас нет нехватки кадров на фронте. Нам нужно решать задачи по огневому поражению противника», – отметил собеседник.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.
При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.
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Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на ГА ООН
Казахстан решил отозвать голос в поддержку онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
Власти Казахстана предпочли воздержаться по этому вопросу. «Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку», – сообщил источник в МИД Казахстана, слова которого приводятся в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
В этот момент поправка Белоруссии отзывается, продолжил источник. «Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с «за» на «воздержаться», потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн – не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», – объяснили в МИД Казахстана.
Ранее Россия выступила против видеообращения Зеленского на Генассамблее ООН в нарушение правил международной организации.
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В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению
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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», – передает ТАСС заявление Пушилина в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, вооруженные силы Украины пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на краснолиманском направлении.
«Краснолиманское направление: <...> в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери», – сказал он.
Ранее взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России
Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, опасения по поводу того, что принятые во вторник Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов «Парламентской газете».
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
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Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе
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После проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он указал, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – считает зампредседателя Совбеза.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.
В США попросили Конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Американский Минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов, заявил глава рабочей группы министерства по санкциям против России Эндрю Адамс.
Арестованные средства следует направить для возмещения ущерба, который несет Украина от боевых действий, для этого нужны поправки в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов», передает РИА «Новости».
«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины», – добавил он.
Об этом чиновник заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената США, тема слушаний обозначена как «закручивание гаек в отношении России».
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В Кремле не увидели перспектив дипломатического урегулирования конфликта с Украиной
Перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – приводит «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.
До этого президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
Пушилин назвал вопрос на референдуме в ДНР
Жителям Донецкой народной республики на референдуме нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вопрос прописан в постановлении, которое принял сегодня непосредственно парламент, а депутаты поддержали. Вопрос будет: «Поддерживаете ли вы вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта РФ?» – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее глава Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин заявил, что организация выразила общее мнение в поддержку проведения референдума по вхождению республики в состав России.
Напомним, Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября.
Боррель призвал ввести новые санкции против России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.
Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».
Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Запорожскую область предложили переименовать в Запорожский край
Запорожскую область в случае вхождения в состав России целесообразно переименовать в Запорожский край, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края. <...> Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень устроит», – передает ТАСС слова Рогова.
Ранее Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России.
Напомним, ранее в понедельник Рогов заявил, что к проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России все готово, он может состояться в ближайшие дни.
Депутат: Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне стали неожиданностью для Запада
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«Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях назвали даты голосования о присоединении к России.
«Назначение референдумов на ближайшую неделю стало для Запада неприятной неожиданностью, – продолжает Матвейчев. – Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение. В случае вхождения новых территорий в состав России, любая агрессия против них теперь будет трактоваться Москвой как непосредственное нападение на нашу страну. Позицию США и ЕС легко предугадать – они всячески будут подчеркивать свое неприятие результатов референдумов. При этом Запад все же будет пытаться склонять Зеленского к запуску переговоров с Москвой».
Как предполагает депутат, при нападении ВСУ и войск НАТО на вошедшие в состав России территории Москва поменяет статус спецоперации на «ведение войны», и это станет катастрофой для Украины. «Мы задействуем все возможности наших Вооруженных сил – и это будет то, с чем ни Киев, ни Запад ни разу не сталкивались», – указал Матвейчев. Если промедлить с референдумами, то ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область окажутся в опасности – они могут подвергнуться атаке ВСУ, пояснил депутат. «Кроме того, объявление даты референдумов успокоило жителей этих регионов, поскольку неопределенный статус территорий плохо сказывался на общественном настроении», – добавил Матвейчев.
С технической стороной голосования трудностей возникнуть не должно, поскольку у России наработан богатый опыт проведения выборов, отметил депутат. «Анонсирован пятидневный формат голосования, и это оптимально – как с точки зрения удобства для жителей, так и из соображений безопасности. Ведь сейчас много беженцев, кто-то не живет по месту регистрации. Также, на участках для голосования не исключены теракты, а при пятидневном формате, а также в условиях выездного и дистанционного голосования, правоохранителям будет легче пресекать действия разного рода злоумышленников», – отметил парламентарий.
Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественных палат во вторник приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах плебисцит пройдет в течение пяти дней: с 23 по 27 сентября, передает ТАСС.
Во вторник стали известны итоги опроса, который провел среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Итоги показали высокий уровень популярности идеи о вхождении этих регионов в состав РФ.
Так, в ДНР в соответствующем референдуме о вхождении в состав РФ готовы принять участие 86% респондентов, в ЛНР – 87%. В свою очередь, 83% жителей Запорожской области также выразили желание участвовать в подобном плебисците, в Херсонской области – 72% жителей.
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При этом в ДНР «за» вхождение республики в состав России – 94% от числа тех, кто готов принять участие в голосовании, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87%, в Херсонской – 80%. При этом популярность идеи остаться в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.
Схожий расклад настроений зафиксировала и другая социологическая служба – ИНСОМАР, которая также проводила – опрос на освобожденных территориях, а также в Донбассе.
Глава Мюнхенской конференции призвал Германию отправить на Украину танки
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков.
«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <…>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам», – приводит ТАСС мнение Хойсгена, которое он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
При этом он подчеркнул, что, «конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку». «Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard («Леопард»)», – констатировал эксперт.
Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе», – резюмировал глава Мюнхенской конференции.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.
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В Харькове заблокировали переименование русского театра имени Пушкина
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Депутаты в Харькове предложили не менять название Харьковского академического русского драмтеатра имени Пушкина, сообщают украинские СМИ.
Из названия не исключили слово «русский» и имя русского поэта Александра Пушкина, передает «Страна.ua».
Предложение об изменении внесла депутат областного совета от «Евросолидарности» Галина Куц, но профильная комиссия предложила не менять наименование.
Представитель комиссии Людмила Немыкина от «Блока Кернеса» сослалась на опыт Второй мировой войны.
«Мы помним, как в прошлом веке весь мир во времена Второй мировой войны объединился против немецкого фашизма, но мир не отказался от музыки выдающихся немецких композиторов Баха и Бетховена. Мир продолжал изучать произведения писателя и философа Гете, читали детям сказки братьев Гримм», – пояснила она.
По ее словам, имя Пушкина признано всем миром, и театру следует оставить его название, поскольку это покажет, что украинцы – «не варвары», а «европейская, образованная и демократическая нация».
Напомним, 8 сентября в Киеве переименовали около 40 улиц со связанными с Россией и Советским Союзом названиями. Кроме того, в начале августа Минкульт Украины рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Горького, а также Гагарина, Чкалова, Мичурина, Суворова и Александра Матросова. Помимо этого, в июле улицу Льва Толстого в Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона.
Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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