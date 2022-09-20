Педофилам-убийцам из Костромы подтвердили пожизненные сроки

Апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) отклонил жалобу двух пожизненно осужденных убийц пятилетней девочки из Костромы, сообщил адвокат семьи ребенка Андрей Алешкин.

Один из осужденных обжаловал приговор, считая его «очень строгим», якобы суд не учел его «искреннее раскаяние» и извинения потерпевшим, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе, передает РИА «Новости».

По данным Алешкина, осужденные решили обжаловать приговор в кассационном порядке – то есть из-за якобы имевшего места нарушения процедуры рассмотрения, но правовых оснований для пересмотра нет.

Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.

В середине января им предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании ребенка.

Также публиковалось видео допроса подозреваемых в убийстве ребенка в Костроме, которое вызвало большой общественный резонанс.

Ранее судимые 45-летний и 24-летний мужчины признаны виновными в похищении, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве малолетнего. Эксперты признали их вменяемыми. В ходе прений прокурор просил приговорить к пожизненному сроку обоих обвиняемых.

В региональном СУ СК сообщали, что 4 января, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли девочку, которая была без взрослых на улице у культурного центра на улице Северной правды в Костроме. Они совершили преступления против половой неприкосновенности девочки и убили ее. Мужчин задержали в тот же день, тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

Суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы.