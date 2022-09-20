ЕК поддержала принявшие решение не пропускать россиян с шенгенскими визами страны

Еврокомиссия поддерживает страны ЕС, которые приняли решение не пропускать россиян с шенгенскими визами, и «остается с ними в контакте» по этому вопросу, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Совет ЕС принял решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября, поэтому с этого момента у нас действует новый режим виз. Помимо приостановки визового режима, Еврокомиссия проводит генеральную линию, которая заключается в снижении приоритета для въезда тех, кто не имеет существенных причин для въезда. Мы поддерживаем страны-члены ЕС, которые придерживаются нашей генеральной линии, и остаемся с ними в контакте», – передает ТАСС слова Хиппер.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.