В Запорожской области рассказали о помощи Киева в объединении региона с Россией

Обстрелы со стороны украинских националистов Запорожской АЭС и мирных городов на освобожденных территориях вызывают у местных жителей лишь стремление быстрее связать жизнь региона с Россией, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, несмотря на пропаганду Киева, энергодарцы понимают, кто на самом деле бомбит атомную станцию. «[Местные жители] безусловно видят, [кто наносит удары], поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение «Мы вместе с Россией» идут тысячи людей», – заявил Рогов в интервью порталу «Украина.ру».

Уже десятки процентов населения области вовлечены в паспортизацию, 45 тыс. подали заявление на получение основного документа российского гражданина, а еще большее количество жителей региона пока стоит в очередях в паспортные столы, указал Рогов.

При этом он особенно отметил, что таких высоких показателей удалось достичь несмотря на применяемый Украиной террор и угрозы в адрес сторонников России на освобожденных территориях.

«Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», – подчеркнул Рогов.

Он также предположил, что удары Киева по объектам инфраструктуры связаны с «бессильной злобой» из-за того, что Украина «проиграла битву за умы и души» жителей региона.

Накануне жители Запорожской области передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины. Письмо подписали более 20 тыс. человек.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.