Служба безопасности Украины проводила кампанию, целью которой было предотвращение получения украинцами гражданства Венгрии, Румынии, Польши и России, свидетельствуют секретные документы херсонского отделения СБУ.

Документы были брошены сотрудниками СБУ, которые сбежали из региона после начала Россией спецоперации. В одном из документов говорится, что «наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части» Украины. Указывается, что речь идет о Венгрии, Румынии, Польше и России.

В рапорте «О необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия» от 2 апреля 2020 года высказывается обеспокоенность в связи желанием украинцев получать паспорта европейских стран, передает РИА «Новости»н.

По мнению СБУ, «заинтересованная иностранная сторона, планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов».

Чтобы бороться с получением украинцами гражданства других стран, СБУ устроила «спецмероприятия». В их числе была, например, публикация заказной статьи «Гражданство как основа государственности» в «ШоТам.in.ua». В статье двойное гражданство объявлялось «угрозой национальной безопасности Украины». В материале также было сказано, что Россия, Венгрия и Румыния провоцируют получение паспортов, а второе гражданство объявлялось инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.

Напомним, в конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан. Проект предлагает предоставлять гражданам Польши на Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины.

В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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