Стала известна одна из причин требования ликвидации «Сохнута»

Одной из причин требования Минюста о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» стало нарушение организацией закона о персональных данных, сообщил на заседании Басманного суда, где рассматривается соответствующий административный иск, представитель организации Андрей Гришаев.

«Одним из оснований требования Минюста о ликвидации, как следует из документов, является нарушение закона о персональных данных. В частности, в материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения «Сохнут» используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», – передает ТАСС слова Гришаева во время выступления в суде. По его словам, организация обратилась за независимым аудитом в IT-компанию «Айдеко», чтобы понять, какие именно нарушения закона о персональных данных допущены и как устранить их.

«Еще одной причиной требования о ликвидации стали нарушения в уставных документах: отсутствие наименования в ЕГРЮЛ на английском языке, неточности в сведениях о юридическом адресе «Сохнут» в Москве и некоторые другие», – отметил Гришаев. Он добавил, что ответчик уже занимается вопросом устранения этих нарушений и заявил ходатайство об отложении заседания для того, чтобы успеть их устранить

В июле стало известно, что в Бассманный суд Москвы поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в связи с этим, что еврейское государство дорожит связями с Россией и готово вести диалог по поводу юридических аспектов деятельности «Сохнут» на российской территории. При этом премьер подчеркнул, что ликвидация агентства имела бы серьезные последствия для отношений между двумя странами.

В Кремле призывали не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на весь комплекс отношений Тель-Авива и Москвы.

28 июля Басманный суд провел подготовительную беседу перед рассмотрением иска по существу. По ее итогам была назначена дата следующего заседания – 19 августа.

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.