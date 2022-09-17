На Украине задумали легализовать трофейное и найденное оружие

В новом законопроекте есть возможность предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Информационное управление аппарата Верховной рады 23 февраля сообщило, что принято за основу проект закона «О праве на гражданское огнестрельное оружие».

«Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа», – цитирует РИА «Новости» Бондаренко.

По его словам, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения лицом, владеющим оружием, определенного количества административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкционные меры, Он отметил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан.

«МВД выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей. Нам это точно сейчас не нужно. Нам нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом огнестрельного оружия. Никакой бесконтрольной вольницы не будет», – подытожил он.

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко 31 августа заявил, что в стране отмечается рост краж, а также разбоев с применением оружия.

Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество «стволов», что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.

На рассмотрении Верховной рады уже находился законопроект, в котором утверждалось, что огнестрельное оружие «является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту».

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.