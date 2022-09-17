Судоходный канал через Балтийскую косу открыли в Польше

Рядом с Калининградом в Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, в субботу по нему прошли первые суда в польский порт Эльблонга.

Начиная строить канал, польские власти обращали особое внимание, что благодаря нему появится возможность входа в Вислинский залив (Калининградский залив) в обход российских территориальных вод. Польские суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и к морскому порту Эльблонга. До настоящего времени суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды России, заблаговременно уведомив об этом российские власти. При этом, Россия имела право запретить проход судов через свою морскую территорию, передает РИА «Новости».

«Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того, чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того, чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством», – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 километров (35 из них принадлежат России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.

Кроме канала со шлюзом и системой затворов, был построен искусственный остров площадью почти 200 га, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти два миллиарда злотых (около 425 млн долларов).

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша нужен этот судоходный канал.