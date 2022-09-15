Концерт Макса Барских в Баку отменили после слов в поддержку Армении

В Азербайджане прекратили продажу билетов на запланированный на 10 декабря в Баку концерт украинского певца Макса Барских, публично выступившего в поддержку Армении.

Барских опубликовал пост в поддержку Армении на своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого в соцсетях стали звучать призывы отменить его концерт, пишет издание haqqin.az.

Через некоторое время компания iTicket.az прекратила продажу билетов на концерт Барских. В компании сообщили, что концерт отменяется.

Стоимость билетов на концерт составляла от 40 до 230 манатов (от 1,4 тыс. до 8,1 тыс. рублей по действующему курсу).

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе.

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, запланирован разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В четверг Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня.

Напомним, в апреле Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы «воевать с русскими». Позднее стало известно, что он вывез родственников с Украины, а сам не смог выехать в США, где у него планировался концерт, так как стал невыездным, как и все мужчины на Украине.

После начала спецоперации Барских заявил о запрете использовать свою музыку на территории России, а также отменил все концерты в нашей стране. При этом зрители несостоявшегося в Тюмени концерта украинского певца не могут вернуть деньги, сообщает Ura.ru.

По словам зрителей, концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя. «Мне с июля обещают сделать замену билетов. Сначала обещают, а потом говорят: «Ой, извините, билетов нет. Давайте что-нибудь другое». И вот так несколько раз. Нам предлагали замену на Лепса, Эмина, Лолиту, Лазарева, Асти», – сообщает тюменка, пожелавшая остаться анонимной.