Херсонские власти сообщили о стягивании больших сил ВСУ к селу Киселевка

Киев стягивает силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом, потому что для него заветной целью является областной центр – Херсон, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины наращивают силы на линии соприкосновения, но на территорию Херсонской области они не проникали. «Они постоянно наращивают силы, но я вот еще раз скажу: я вот каждый раз езжу в Киселевку, каждый раз ее захватывают в интернете. <…> Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе, как пишут, Сухого Стовка, Давыдова Брода, в районе Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности», – сказал он.

В среду Стремоусов сообщил, что союзные силы ночью отразили попытки ВСУ наступать в Херсонской области у сел Давыдов Брод и Киселевка. Ранее украинские СМИ заявляли о взятии этого населенного пункта, однако эти утверждения были опровергнуты.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.