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В Херсонской области опровергли утверждения о прорыве ВСУ у Давыдова Брода
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Очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Давыдов Брод в Херсонской области отбита, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствует действительности», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «укронацисты пытаются пробиться на этом участке фронта уже несколько месяцев, но все это безрезультатные попытки».
Ранее Стремоусов заявил, что село Киселевка, расположенное на автодороге между Херсоном и Николаевом, контролируется союзными силами, вопреки сообщениям украинских СМИ о том, что его заняли вооруженные силы Украины (ВСУ).
Москва возмутилась карательной операцией ВСУ в Харьковской области
Карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.
Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине
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«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».
«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.
Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.
«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.
«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.
«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.
В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,
– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.
«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.
«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.
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ФСБ задержала топ-менеджера оборонного завода в Подмосковье за госизмену
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ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.
«Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Он занимал должность директора по качеству авиационного завода. «Имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.
Ликвидация базы наемников ВСУ под Харьковом попала на видео
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Уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области сняли на видео, в числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах.
В жилом секторе села в Харьковской области обнаружили расположение наемников, в домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы, сказал собеседник РИА «Новости».
Российские беспилотники установили точное местонахождение базы, а по этим координатам был нанесен удар минометами.
На видео запечатлено уничтожение складов с ГСМ, штаба и расположения наемников. В числе боевиков был один с темным цветом кожи. После удара наемники понесли потери убитыми и ранеными. Эвакуацию раненых проводили на квадроциклах.
«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые «Нивы». Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», – заключил источник.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев.
Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек
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Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР), Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных.
Медведев назвал инициативы Киева прологом к третьей мировой войне
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В случае продолжения «накачивания» Киева оружием военная кампания на Украине может перейти на «другой уровень», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал он в своем Telegram-канале.
В таком случае западные страны уже не смогут «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками».
«Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он напомнил, что киевское руководство «родило проект «гарантий безопасности», которые «являются прологом к третьей мировой войне», но Киеву никто не даст никаких гарантий. Это воззвание обращено к различным западным лидерам, и оно прямо касается гибридной войны НАТО с Россией, отметил Медведев.
Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
Также в проекте отмечается, что гарантии безопасности должны включать меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан.
Ранее в августе Медведев уже прибегал к цитатам из Библии. Он заявлял, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил».
Офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности», – цитирует документ РИА «Новости».
В документе указывается, что договор может объединить «основную группу стран-союзников и Украину».
«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – говорится в документе.
Отмечается, что «проект Киева по безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников... Используя национальные и многонациональные тренировочные учения стран ЕС и НАТО, украинские вооруженные силы получат подготовку по стандартам НАТО и в объеме, необходимом для создания эффективных сил для обороны своей территории и сил резерва».
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно, поэтому для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.
В Минпросвещения России разъяснили ситуацию с учителями в харьковских школах
В школах Харьковской области с 1 сентября уроки вели местные педагоги, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, комментируя информацию якобы о задержании российских учителей.
«С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В Минпросвещения добавили, что все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности.
Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в регионе, следует из релиза ведомства.
В Киеве действия учителей назвали преступлением.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
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Покушение совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, в ее подъезде сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе в администрации региона.
«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», – приводит РИА «Новости» слова источника в администрации региона.
Власти подчеркнули, что в результате взрыва погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.
Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма, организованные Службой безопасности Украины (СБУ). Днем ранее российские силовики также предотвратили серию терактов на территории Херсонской области.
В прошлую среду в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна. Позже у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе прогремел второй взрыв. В связи с этим Россия указала СБ ООН на теракты Киева на освобожденных территориях. Жители Мелитополя осудили теракт в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией».
Перед этим были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Власти Запорожской области сообщили о концентрации украинской тяжелой техники у линии соприкосновения
Концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ситуация напряженная. Мы ждем (провокации), потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения – если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля – фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники. Мы видим: рассредотачиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире Первого канала.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.
В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии
Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3,5 тыс. человек, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления на этом направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об отражении этих атак: украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее власти региона сообщали, что ВСУ потеряли более 3 тыс. человек.
«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них – обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.
По его словам, реальных продвижений украинских войск нет, а в населенных пунктах, заявленных ими как взятыми под контроль, никогда российских войск не было.
«Это села буферной зоны», – пояснил замглавы администрации.
Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на херсонском направлении.
До этого СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Напомним, Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
Командир «Ахмата» заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи
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Союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление, заявил секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 24».
«Фронт уже стабилизировался. На моей линии (направление Соледар-Артемовск – прим. ВЗГЛЯД) столько бойцов не было никогда, даже мне прислали очень большое подкрепление. То есть, у нас высвободились огромные силы, которые уже начали делать свою работу», – цитирует Алаудинова ТАСС.
По его словам, потерянные в ходе перегруппировки территории в районах Балаклеи и Купянска в скором времени должны быть возвращены.
«Это [Купянск, Балаклея] – обычные города и населенные пункты на линии соприкосновения с противником. Вопрос, что мы их заберем обратно, это вопрос ближайшего времени», – добавил он.
Алаудинов отметил, что на линии соприкосновения сгруппированы большие силы ВСУ, порядка 30-40 тыс. человек. «Потому что они по всем направлениям, когда начинают проводить мероприятия, тут [возникает] ситуация, [когда нужно] максимально растянуть эти силы, сделать так, чтобы с нашей стороны не было больших потерь», – сказал командир подразделения.
Посол ЛНР: Ситуация в республике стабильная, но тревожная
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«Активные боевые действия ведутся всего в нескольких десятках километров от границы с ЛНР. Люди чувствуют обеспокоенность. Усложняют ситуацию и ночные прилеты по жилому сектору в Брянке и Стаханове», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«У нас ситуация стабильная, но тревожная. Минувшей ночью были обстреляны города Брянка и Стаханов. Сейчас наши специалисты оценивают последствия ударов. Но уже известно, что целью ВСУ были именно эти объекты, поскольку ничего даже мало-мальски похожего на военную инфраструктуру там нет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Безусловно, на фоне этого у людей растет беспокойство. В первую очередь оно связано с ситуацией в районах Купянска и Изюма. Дело в том, что эти территории расположены всего в нескольких десятках километров от границы ЛНР. Мы постоянно слышим обстрелы, грохочет артиллерия. Это не добавляет спокойствия населению», – отмечает дипломат.
Собеседник также обратил внимание на непрекращающиеся попытки информационных атак со стороны Украины. «Нам пришлось усилить работу спецслужб, поскольку поток дезинформации и фейков постоянно усиливается. На территорию ЛНР засылаются диверсанты, которые развешивают по городам украинские флаги, фотографируют это и раскачивают посты в социальных сетях», – сказал он.
«Что касается беженцев, их поток с территории Изюма и Купянска серьезно снизился. Мы сумели разместить несколько сотен человек, они обеспечены крышей над головой и питанием. Гораздо больше людей прошли через ЛНР транзитом в сторону России», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно о том, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам Сватово, Брянка и Стаханов, расположенных на территории ЛНР. Кроме того, продолжается эскалация боевых действий в Изюмской районе Харьковщины, что осложняет ситуацию на Луганщине.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о якобы взятии под контроль населенного пункта Кременная, однако Кременской район по-прежнему находится под полным контролем Народной милиции ЛНР. В районе продолжаются восстановительные процессы, административные и бюджетные учреждения работают в обычном режиме.
При этом накануне в ЛНР также заявляли о распространении украинскими СМИ фейков о взятии городов республики.
«Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска. ЦИПсО старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии», – сказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
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