ВСУ в Николаевской и Херсонской областях за сутки потеряли до 500 человек убитыми и ранеными

В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харькова высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики (ДНР) в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой народной республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах», – отметил Конашенков.

«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка ДНР.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка ДНР, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области», – отчитались в Минобороны.

«Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской народной республики и города Донецка, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населенного пункта Трудовое Запорожской области», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что массированными огневыми ударами за сутки уничтожено до 620 украинских военных.