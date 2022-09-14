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Режиссера Романа Полански обвинили в клевете
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Кинорежиссер Роман Полански предстанет перед парижским судом в связи с обвинениями в клевете, выдвинутыми британской актрисой Шарлоттой Льюис, сообщило France Press.
Актриса Шарлотта Льюис снималась в фильме режиссера «Пираты» 1986 года. По утверждению актрисы, в период съемок она подверглась домогательствам со стороны Полански. На тот момент Льюис было 16 лет, передает ТАСС.
Следствие вынесло постановление об отправке дела в исправительный суд Парижа 30 августа. Дата процесса пока не назначена. Полански, которому сейчас 89 лет, никогда не был под судом во Франции.
В 2018 году Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США исключил из организации Полански, обвиненного в преступлениях сексуального характера.
Роман Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики.
Полански за свою карьеру поставил более трех десятков фильмов. За свою последнюю киноленту «Офицер и шпион» он в 2020 году был удостоен высшей кинематографической награды «Сезар» сразу в трех номинациях, несмотря на протесты феминисток, пытавшихся сорвать церемонию.
Линия фронта подошла близко к границам ЛНР
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Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1».
«Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС.
Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
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Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
«Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там.
На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
Эксперт назвал способ быстро освоить в России выпуск самых современных микросхем
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«Необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем готовыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Максим Горшенин, комментируя острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере разработки и производства российской микроэлектроники.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли, сообщает «Коммерсант». В документе отмечается, что у отрасли достаточно много проблем, в частности, идет отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня, наблюдается зависимость от иностранных технологий, а также ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.
«Сейчас в России есть два более-менее известных передовых завода: Микрон и Ангстрем, которые производят микросхемы в 180 нанометров. Для того, чтобы у нас появились люди, которые смогут наладить производство микросхем в 3–5 нанометров, недостаточно обучения специалистов в университете. Маловероятно, что будет осуществлен скачек от 180 к 5 нанометрам», – говорит Горшенин.
Он отмечает, что уже сейчас в России ведутся разработки по созданию собственного литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Однако, по словам эксперта, без помощи из-за рубежа обучить россиян подобным технологиям не получится, поскольку в стране нет специалистов такой квалификации.
«Есть вариант из-за рубежа приглашать. Ведь фабрик, которые владеют этими технологиями, достаточное количество – в Тайване, Китае, Индии, странах Европы. И несколько специалистов нам не помогут. Тут нужен слаженный коллектив, который как раз научит наших людей всем технологиям», – рассуждает собеседник.
Мотивацией для них, говорит Горшенин, могут послужить льготы и привлекательные условия для бизнеса. Например, Россия могла бы предложить открыть производство у нас, предоставив газ и электричество по ценам в 10 раз ниже, чем в Европе или других странах. Это значительно бы удешевило производство.
«Учебные заведения у нас есть, специалисты, которые могли бы все это помочь освоить – тоже, но не в достаточном количестве. Нам в любом случае необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем целыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – заключил Горшенин.
В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что во Владивостоке на острове Русский может появиться производство микросхем, но не «суперпродвинутых», на уровне трех-четырех нанометров, а тех, что используются для автомобилей (60 нанометров).
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.
«Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
«Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные.
«Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова.
Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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США признали «уйму военных возможностей» у России
Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки.
В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи.
В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Качиньский оценил вероятность получения Польшей «репараций» от России
Сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации)», – заявил Качиньский, подчеркнув, что «нужно выбрать определенную очередность» и действовать «шаг за шагом». По его словам, «в контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный», а вот «в отношении России, такой, какая она сегодня – нет», передает ТАСС.
Качиньский сказал, что будет «очень доволен, если доживет до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». Тогда, по его словам, «можно будет этот вопрос поставить как реальный», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.
На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».
Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
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Украинские войска стянули HIMARS к линии столкновения в Запорожской области
Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «стянуто уже минимум три штуки РЭБ», HIMARS также «замечены». ВСУ «сформировали штурмовые группы для проведения разведок боем» по «опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли линия обороны» России, сказал Рогов. Он заверил, что «все попытки получают жесткий отпор». ВСУ активно применяют беспилотники. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.
Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея
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Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.
Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.
Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».
«Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.
Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта
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Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live».
Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.
Армения запросила военную помощь у ОДКБ
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Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.
По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».
В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
В Москве задержан Леонид Гозман после отбытия 15 суток ареста
Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан после отбытия административного ареста на выходе из спецприемника, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Леонид Гозман задержан, в настоящее время его везут в ОВД «Тверской», – сказал он, передает ТАСС.
30 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Минюст России в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
В июле его объявили в розыск – и в тот же день его задержали.