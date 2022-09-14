Режиссера Романа Полански обвинили в клевете

Кинорежиссер Роман Полански предстанет перед парижским судом в связи с обвинениями в клевете, выдвинутыми британской актрисой Шарлоттой Льюис, сообщило France Press.

Актриса Шарлотта Льюис снималась в фильме режиссера «Пираты» 1986 года. По утверждению актрисы, в период съемок она подверглась домогательствам со стороны Полански. На тот момент Льюис было 16 лет, передает ТАСС.

Следствие вынесло постановление об отправке дела в исправительный суд Парижа 30 августа. Дата процесса пока не назначена. Полански, которому сейчас 89 лет, никогда не был под судом во Франции.

В 2018 году Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США исключил из организации Полански, обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Роман Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики.

Полански за свою карьеру поставил более трех десятков фильмов. За свою последнюю киноленту «Офицер и шпион» он в 2020 году был удостоен высшей кинематографической награды «Сезар» сразу в трех номинациях, несмотря на протесты феминисток, пытавшихся сорвать церемонию.