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Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада
Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.
Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.
Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.
«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.
«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.
По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.
Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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В Минэнерго назвали условие прекращения экспорта нефти и газа
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», – цитирует его ТАСС.
Шульгинов отметил, что введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», – добавил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
2 сентября министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).
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МИД Венгрии не исключил пересмотра санкций в Евросоюзе
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Осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что «санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе», в связи с чем «санкционную политику стоит пересмотреть», это позволит «купировать» энергодефицит. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.
Госсекретарь «не исключает, что все больше людей видят реальность», так как «летнее тепло уходит». Он заявил, что «хорошо рассуждать о поставках газа», если «на улице тридцатиградусная жара», но «когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места». По его словам, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе». Менцер заверил, что «в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».
Комментируя, высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Менцер отметил, что это внутреннее дело Германии. Однако он подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто «никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении».
Напомним, Бербок в Праге заявила: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Также он совершила визит в Киев, где заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу немецкого МИДа.
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Власти Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС
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Потолок цен на газ в ЕС в 60–65% стоимости на хабе TTF мог бы стать «значительным облегчением», заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Чинголани сказал, что сейчас платят «на основе котировок, установленных на хабе TTF в Нидерландах». По его словам, это «волатильный и, по сути, спекулятивный рынок», платить приходится «по ценам, которые не имеют ничего общего с количеством», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
«У каждого свой энергобаланс, единственное решение – установить европейский потолок цен на газ. Если бы удалось достичь 60–65% цены TTF или привязать стоимость к цене сжиженного природного газа, то это уже стало бы значительным облегчением», – сказал он. Министр сообщил, что будет принят «указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которые будут предоставляться по контролируемой цене в соответствии со списком энергоемких компаний, согласованным с Европой».
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Чинголани считает, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
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МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
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Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.
В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».
Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».
Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.
По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.
Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.
Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Власти Нидерландов захотели приучить население мыться за пять минут
Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.
Жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер, передает РИА «Новости».
Теперь же, как пишет издание, убедить жительницу Нордвейка, 37-летнего руководителя интернет-магазина, и других, подобных ей, экономить горячую воду пытается и правительство Нидерландов. Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией. «Теперь я принимаю душ за пять минут...», – рассказала Дженераал, добавив, что сократила количество ванн, которые она принимает, до одной в месяц.
В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии так же, как это сделал бойфренд Дженераал, указывает издание.
Музыкальный журналист из Амстердама Тея Деркс рассказала, что всегда пыталась ограничить потребление энергии. Так, она принимает душ всего раз в неделю и не более пяти минут по времени, а в остальные дни просто терла себя мочалкой. При этом 58-летняя женщина, использующая в качестве основного транспорта велосипед, называет «совершенно излишними» частые приемы душа.
Кроме этого, для экономии энергии при приготовлении пищи Деркс, к примеру, во время варки риса доводит воду до кипения, затем выключает плиту и кладет кастрюлю в «кокон», сделанный из пухового одеяла. Для мытья посуды она использует электрический чайник, в котором греет воду, вместо того, чтобы использовать горячую воду из системы водоснабжения.
При этом ученый Рейнт Ян Ренес, который консультирует правительство страны в вопросе того, как склонить людей к экономии энергии, отметил, что жители любят экономить деньги и заботятся об окружающей среде, однако они скептически относятся к просьбам правительства и обычно не идут на личные жертвы без уважительной причины.
«Для некоторых душ остается священным местом», – подчеркивает издание. Так, 23-летний студент из провинции Фрисландия Мейндерт Бурсма заботится о климате, поэтому во время путешествия в Грецию выбрал поезд, чтобы избежать выбросов, связанных с авиаперелетом. Тем не менее, Бурсма не планирует сокращать время принятия душа, которое, по его словам, должно длиться не более 10 минут. По его мнению, для снижения зависимости от ископаемого топлива следует сокращать энергопотребление «в основных отраслях промышленности».
Релинда ван Доррестейн, 25-летняя жительница Амстердама, сетует, что пяти минут недостаточно для нормального посещения душа. По ее словам, когда она остается с родителями, то «бунтует»: у ее отца имеется «шестиминутный таймер для принятия душа», который она специально переворачивает два раза.
Ранее премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, представляющий партию «зеленые», посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.
Напомним, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в целях экономии энергии стал реже принимать душ. Он также рассказал, что никогда в жизни не мылся дольше пяти минут. Согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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Турпоток из России в Европу снизился на 95% по сравнению с 2019 годом
Поток россиян, выезжающих в Европу с туристическими целями в летнем сезоне 2022 года, существенно сократился, отправлявшихся из России в ЕС туристы добирались туда с пересадками, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Данных пограничной службы именно о трех месяцах лета еще нет, но показательным будет уже сравнение всего выездного потока граждан РФ в европейские страны в первых полугодиях 2019 и 2022 годов. Эти данные есть: падение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.
Отмечается, что эти цифры включают в себя не только туристические визиты, но и все остальные. Падение количества же туристических поездок по сравнению с показателями 2019 года составило порядка 90-95%, считают в АТОР.
Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером направлений стала Греция, поскольку там более низкие цены и лояльная визовая политика.
Ранее российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов.
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В США увидели выгоду от рецессии в Европе
США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.
Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».
«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.
«Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.
Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Жителей Германии решили убедить во вреде тепла в доме
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия «Зеленые»), который предлагал жителям Германии вместо душа обтираться тряпкой, дал согражданам новые советы по экономии энергии.
Кречман запустил кампанию Cleverland с призывом «Сохраним энергию вместе», в рамках которой немцев хотят научить «разумно и эффективно» экономить энергию и «вносить свой вклад». «Если мы, 11 млн жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Всего предлагается 34 совета. В частности, на видео Кречман садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума, так как «снижение отопления на один градус экономит 6% энергии», на два градуса – 12%, на четыре – «четверть затрат на отопление». Как заявил Кречман, «перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата».
Также утверждается, что «слишком высокая температура» в помещении вредит здоровью, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег». Для жилых и рабочих комнат хватит 20 градусов, для кухни – 18, для спальни – 17, для туалета – 16, утверждается в публикации. Указывается, что каждый градус снижения температуры экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год.
Также немцам советуют подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль (якобы экономит 76 евро в год), печь булочки не в духовке, а в тостере (экономит 40 центов за завтрак), использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.
Напомним, Кречман посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой. Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на его призывы. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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ЕС снял часть санкций с Януковича
С экс-президента Украины Виктора Януковича сняли часть санкций, введенных до спецоперации России, следует из документов ЕС.
В «Официальном журнале ЕС» сообщается, что Совет ЕС пересмотрел «записи о четырех лицах», против которых 6 сентября истекают санкции. Речь идет о Викторе Януковиче, его сыне Александре, экс-генпрокуроре Украины Викторе Пшонке и его сыне Артеме. Санкции вводили в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича на Украине, передает ТАСС.
Речь идет о санкциях за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». При этом санкции сохраняются в рамках другого санкционного режима ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации России. Тем временем на Украине арестованные средства сына Януковича передали на нужды украинской армии.
Киев призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку.
«Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», – приводит слова Кулебы РИА «Новости».
В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву, отметив, что ВС РФ превосходят ВСУ по тяжелому вооружению. В тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.