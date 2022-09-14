Жертвами украинских обстрелов с февраля стали почти 200 мирных жителей Донецка

Памфилова: Нам есть чему поучиться у Донбасса

«С каждым годом требования народа к власти будут только расти. Наша задача – прогнозировать это и идти на опережение, развивая электоральную систему. При этом нам есть чему поучиться у специалистов из Донбасса, учитывая те условия, в которых они работают», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя итоги Единого дня голосования.

«Сегодня перед собой надо ставить такие цели, которые на первый взгляд кажутся недостижимыми. Мы живем в динамично развивающемся обществе. И это влечет за собой рост запросов к электоральной системе и ожиданий от нее», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Важно понимать, что настроения людей и ситуация в мире в последнее время серьезно изменились. И нам приходится адаптироваться. Необходимо уметь прогнозировать эти настроения, запросы населения и даже идти на опережение», – заметила собеседница.

Отдельно Памфилова обратила внимание на специалистов из Донбасса, с которыми ей удалось поработать в последнее время. «Я неоднократно говорила своим коллегам, что это совершенно другие люди. После всего того, что им пришлось пережить за эти восемь лет, они смотрят на нас совсем иначе. Можно даже сказать, что они нас идеализируют. И мы не можем обмануть их ожидания. При этом нам есть чему поучиться у них, учитывая те условия, в которых они работают», – акцентировала она.

Глава Центризбиркома также заявила, что выборы 2022 года продемонстрировали запас прочности у россиян. «Да, скучноватая кампания, но создавать какие-то искусственные встряски, когда люди и так переживают психоэмоциональные глубочайшие стрессы, совершенно ни к чему. А народ наш – удивительно – сохранил такой запас прочности», – приводит ее слова ТАСС.

При этом Элла Памфилова выразила надежду на то, что в ходе голосования не было допущено критических нарушений. «В этот раз все прошло достаточно спокойно. Судя по всему, надеюсь, что таких крупных эксцессов быть не должно», – сказала она.

Если же нарушения будут выявлены, то необходимо максимально жестко отменять результаты голосования на таких участках, сказала глава ЦИК. «Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, чтобы жестко отменяли, безапелляционно», – подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК также сообщила, что на данный момент результаты голосования отменены на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ, но речь идет о «ничтожном количестве» недействительных бюллетеней.

Напомним, выборы различных уровней проходили в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего было проведено около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России и 2 DDos-атаки.

В целом, за время трехдневного голосования на систему дистанционного электронного голосования было совершено свыше 35 тыс. DDos-атак, сообщает РИА «Новости». «Несмотря на все спокойствие, с которым прошла процедура голосования, атаки были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее», – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности «Ростелекома».

Подсчет голосов еще продолжается. Однако, как пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на всех прошедших в России выборах глав регионов. На выборах в законодательные собрания регионов большинство голосов набирает «Единая Россия».

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